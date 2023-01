Opération ramassage de déchets au lycée de Sada

« Le but de cette matinée est de leur faire changer de comportement vis-à-vis des déchets que nous rejetons dans la nature », indique Nirina Caramla, professeure d’anglais et à l’origine de cette initiative. Tout commence il y a quelques semaines dans le cadre d’un cours sur le thème de l’écologie où elle décide de faire réfléchir ses élèves sur ce sujet et de leur faire faire des affiches en anglais. Surprise par leur implication et la pertinence de certaines affiches, elle propose d’organiser une exposition au centre de documentation et d’information (CDI) du lycée qui se transformera par la suite en un concours afin de stimuler les élèves mais aussi de les récompenser. Les vainqueurs ont ainsi gagné un bon d’achat de 20€.

Les élus de la commune saluent cette initiative

Les élèves ont ainsi réfléchi sur le réchauffement climatique, la montée des eaux, la déforestation, les inondations, les cyclones, les gaz à effet de serre, … leurs conséquences pour la planète et la nécessité de changer de comportement pour tout le monde.

Pour marquer le coup, l’adjointe au maire de Sada en charge de la culture, du patrimoine et du tourisme avait spécialement fait le déplacement afin de les remercier du travail effectué mais aussi pour valoriser la jeunesse. « Il faut prendre ce genre d’initiative pour protéger l’environnement et améliorer le quotidien. Il est nécessaire de mener plusieurs actions afin de sensibiliser l’ensemble de la population. Il y a encore trop de déchets dans les rues alors qu’il y a des sacs poubelles. Nous devons être des acteurs de la propreté car l’environnement c’est l’affaire de tous », conclut-elle.

Un label pour récompenser les établissements éco responsables

Depuis maintenant plusieurs années, l’Éducation nationale a mis en place le label E3D (Établissement en Démarche globale de Développement Durable), pour reconnaître et encourager les écoles et les établissements scolaires qui s’engagent dans une démarche globale de développement durable. Le lycée de Sada est labellisé E3D de niveau 1. Pour la proviseure adjointe du lycée, Johanne Thefaine, « Il s’agit, à travers cette opération, d’éduquer et d’informer nos élèves sur les enjeux environnementaux. Notre labellisation E3D montre notre engagement au travers d’actions concrètes autour du développement durable. Nous sommes au niveau 1 et nous passerons au niveau 2 à la fin de l’année, explique-t-elle. Par ailleurs, d’autres actions de ce type seront menées dans les prochaines semaines ».

De jeunes journalistes en herbe pour mettre en lumière cette thématique

Le lycée de Sada possède depuis cette année une « classe média » avec option journalisme et enseignement aux médias. Ahmadou Fall, enseignant dans cette section a décidé d’organiser conjointement avec ses collègues Nirina Caramla et monsieur Silotia, professeur et technicien option journalisme, une action de sensibilisation à l’environnement avec les élèves suivant l’option journalisme, et ce d’autant plus que le lycée de Sada est labellisé E3D. Car au-delà de la sensibilisation des élèves aux sujets écologiques, c’était l’occasion pour eux de proposer des sujets journalistiques sur cette problématique très importante à Mayotte, mais surtout de « leur montrer qu’ils sont souvent les principaux générateurs de ces déchets et que la plupart des détritus finissent dans le lagon, qui est l’un des plus beaux au monde, explique Ahmadou. Tous les ans nous menons ce genre d’opération et les élèves sont motivés, la prochaine aura lieu en mai ».

Concernant la section journalisme c’est la première « promotion » cette année au lycée de Sada. Le collège de Chiconi propose depuis plusieurs années cette option aux élèves ce qui permet maintenant une certaine continuité. « Le ministère de l’Éducation nationale a mis en place cette section et avec l’aide du rectorat, dans le cadre des cordées de la réussite, nous avons pu offrir cette option à nos élèves à la rentrée de septembre 2022 », complète l’enseignant. Par ailleurs, des représentants de la prestigieuse école supérieure de journalisme de Lille (ESJ) devraient venir prochainement au lycée de Sada dans le cadre d’un projet de tutorat avec les élèves. « Notre objectif est que cette option puisse être proposée aux élèves en classes de première et de terminale afin qu’ils puissent préparer les concours en école de journalisme s’ils le souhaitent. Ils sont actuellement 16 à suivre cette option en seconde de classe média. Nous aimerions l’année prochaine pouvoir constituer une classe média d’environ 30 élèves ».

Enfin, en plus du journal du lagon qu’ils vont écrire cette année sous l’égide de leur professeur, les élèves de la classe média ne vont pas s’arrêter en si bon chemin puisque « Nous allons participer au concours du jeune reporter pour l’environnement… », s’enthousiasme Ahmadou Fall.

B.J.