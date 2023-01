Interpellation des deux auteurs de l’agression du chirurgien

L’information est tombé ce mercredi soir, il fallait attendre la fin de la garde à vue pour l’annoncer: les deux agresseurs du médecin qui l’ont menacé et séquestré dans son bureau, ont été interpellés et présenté au procureur, nous informe ce dernier.

« Nous avons un majeur, qui passera ce vendredi après-midi en comparution immédiate au tribunal, et un mineur qui sera présenté au juge des enfants ».

Le chirurgien nous avait expliqué avoir été menacé par deux individus munis d’une barre de fer et d’un marteau, et avoir été délesté de son ordinateur, de deux téléphone et de son portefeuille ».