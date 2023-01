Fabien Roussel, patron du Parti communiste, répond aux questions des collégiens de Mayotte !

C’est donc à heure matinale métropolitaine (8h40) depuis son bureau à l’Assemblée Nationale, que le Secrétaire national du Parti Communiste, ex-journaliste et homme politique engagé s’est prêté au jeu des questions des élèves de 4ème et 3ème qui visaient avant tout à connaitre le parcours personnel, professionnel et citoyen de l’intéressé.

À la genèse, gestion et coordination de tout cela, Jeremy Vigeoz, professeur d’Histoire-Géographie au collège Ylangs-Ylangs qui n’a pas manqué d’indiquer dans sa noble requête auprès du secrétariat de l’homme politique, que même si les lieux de pouvoir étaient loin de notre territoire, il était important que tous ces jeunes gens puissent se sentir impliqués et comprennent les valeurs de la République et du vivre ensemble. « Nous avons réunis 45 élèves de 5 classes différentes pour ce rendez-vous annuel qui est déjà la 3ème édition. Dans le cadre de l’éducation morale et civique, la préparation des questions pertinentes et la gestion millimétrée du timing d’une heure s’est faite une semaine en amont » précise Jean-Jacques Ewane, principal du collège.

Du côté du député, cette demande formulée en fin d’année dernière a pour lui une double résonance à caractère humain et personnel dans la mesure où, du point de vu privé, Fabien Roussel, également père de famille recomposée, a lui même été en couple avec une mahoraise d’origine comorienne, déjà mère de 2 enfants à l’époque de leur rencontre.

MLG

* Les cordées de la réussite visent à accompagner les élèves scolarisés en établissements prioritaires, de la 4ème jusqu’au lycée, voire même l’enseignement supérieur, dans leurs respectives orientations en soulevant un levier d’égalité des chances. Les limitations et l’autocensure se veulent bannies au profit de l’ambition et de la réussite dans leur construction de parcours (poursuite d’études ou insertion professionnelle).