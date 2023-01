Du 9 au 11 février 2023, la Délégation de Mayotte à Paris se dévoilera en capitale(s)

En 2019 Le Conseil départemental a fait le choix d’investir dans l’achat de locaux à Paris. Pour cela, il a acheté un ancien hôtel particulier (12M€) situé dans le 16e arrondissement de Paris, au 51 rue du Docteur Blanche, métro Jasmin.

La Délégation de Mayotte à Paris joue dorénavant un rôle stratégique en lien avec les institutions métropolitaines et la communauté mahoraise hexagonale. Aussi, l’inauguration de ce nouveau bâtiment sera l’occasion pour la délégation de convier les acteurs incontournables et les partenaires institutionnels ainsi qu’associatifs du Département de Mayotte pour trois jours de festivités aux côtés du président Ben Issa Ousseni et d’autres personnalités mahoraises.

Cet événement sera aussi le moment marquant de la fin des travaux et l’officialisation des activités de la DM Paris dans sa nouvelle configuration.

Les objectifs de cette inauguration sont donc de présenter à la fois les projets phares de la nouvelle mandature, le nouveau siège et le dynamisme des équipes de la délégation, mais aussi de faire (re)-découvrir Mayotte et renforcer le lien social avec la communauté.

Au programme de ces 3 jours de festivités:

Jeudi 9 février 2023 : La délégation se dévoile en avant-première de 17H30 à 19H30 (sur invitation)

La délégation rénovée, relookée, fonctionnelle, ouvrira ses portes pour un premier moment inaugural privilégié !

Vendredi 10 février 2023 : La délégation se découvre en mode ateliers d’exposition de 14 H à 17 H (tout public)

La délégation est en mode exposition, ateliers et expos.

Sur les différents espaces que propose le bâtiment, des expositions animées autour de la culture et les traditions mahoraises sont proposées aux invités.

Samedi 11 février 2023 : La délégation ouvre ses portes de 9H 30 à 17 H (tout public)

La délégation vous propose un vrai moment populaire, festif et traditionnel autour d’une journée de découverte de Mayotte à Paris.