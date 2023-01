Réparation des dégâts de la tempête Cheneso à Mamoudzou

Cheneso qui est passé ce mardi en Forte tempête tropicale, continue à souffler en force sur l’île. Deux coups de vent particulièrement violents ont touché les côtes, faisant s’envoler les tôles et tomber les arbres. Mamoudzou en a notamment fait les frais avec des dégâts surtout occasionnés par le coup de vent de la nuit de samedi dernier.

Dès le dimanche, le maire du chef-lieu était sur place et a contacté ses services techniques, leur prêtant main forte dans le nettoyage des voies et trottoirs, en compagnie du directeur de la prévention et de la sécurité urbaine. Ambdilwahedou Soumaila a rencontré les habitants sinistrés.

A Lazerevouni à Kaweni, des coulées de boue et des détritus ont dégringolés depuis l esbidonvilles, à Mroahandra mtsapéré, la rivière a été obstruée par des des détritus et par de la terre venant également des hauteurs, le quartier Doujani 2 a été inondé.