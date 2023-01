Les premières conventions territoriales globales signées ce jeudi à Mayotte

Une première réunion avait eu lieu vendredi dernier avec plusieurs communes de l’île et la CSSM afin d’élaborer une première feuille de route et de présenter le rôle des conventions qui visent notamment à renforcer l’efficacité et la coordination des actions envers les habitants du territoire dans les domaines de l’enfance, de la jeunesse, de l’animation locale et la vie des quartiers, du logement et l’amélioration du cadre de vie, de l’inclusion numérique ou encore de l’accès aux droits. A travers l’officialisation de ces signatures, les communes vont s’engager dans un partenariat durable et solide pour assurer « une sécurité sociale » aux habitants.

La CSSM souhaite ainsi favoriser à travers la Ctg le développement du territoire en offrant un accompagnement personnalisé aux communes signataires.

A Bouéni le thématique de la petite enfance va être développée par la diversification des modes de garde (crèche avec horaires atypiques), ainsi que l’accompagnement des parents avec la création d’un LAEP (Lieu Accueil Parent Enfant) et de la périnatalité. De plus, des accueils collectifs seront mis en place. La Ctg va permettre également de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes, d’offrir un service de proximité vers la formation et l’emploi et de développer des dispositifs CLAS (lutter contre l’exclusion et favoriser l’excellence scolaire). L’accent sera mis aussi sur les thématiques de la santé communautaire, de l’accès aux droits et à l’animation de la vie sociale.

Pour Mstamboro, concernant la jeunesse, des permanences seront mises en place dans la ville et l’opération « Promeneur du net » sera développée. Sur la thématique parentalité, la ville accompagnera les jeunes mamans et les futures mamans « à la préparation à l’arrivée de bébé…de l’idée à la naissance ». Enfin, un LAEP devrait être créer et pouvant être hébergé à la crèche.

Enfin la ville de Pamandzi souhaite accompagner les mères mineures et les familles monoparentales dans l’accès à un mode de garde leur permettant de concilier vie professionnelle, vie sociale et vie familiale.

Les villes de de Bandrélé, Mamoudzou et Sada devraient être les prochaines communes à signer la Ctg, prévue le 31 mars prochain.