Le RSMA de Mayotte continue sa marche en avant

Des discours des représentants du Régiment du Service Militaire Adapté (RSMA) mahorais, présents sur place, ont lancé les hostilités. Suivi du témoignage d’un ancien de la maison. Environ quinze intéressés ont fait le déplacement pour assister à l’événement initié par le CRIJ, le Centre Régional Information Jeunesse, et le RSMA. Certains en recherche de repères, d’autres en quête d’une spécialisation dans un domaine. Rayan Choudjain est l’un de ces jeunes et il nous fait part de son retour : « Je me suis inscrit au RSMA en octobre et j’étais toujours en période de recherche d’une formation qui me conviendrait. Grâce à l’événement du jour et surtout au témoignage qu’on a eu, je sais que je peux réussir et je vais faire le nécessaire pour développer mon avenir. »

Un exemple de réussite

Le fameux témoignage ? C’est celui de Youssouf Sidi Djouma, un garagiste, qui a pu trouver sa voie grâce au RSMA. Il nous explique pourquoi ça lui tenait à cœur d’intervenir devant ce public en recherche d’un avenir meilleur : « J’étais au chômage et en galère, en France. Lorsque je suis rentré je me suis inscrit au Régime du service militaire adapté de Mayotte et j’ai pu trouver ma voie dans la mécanique automobile. J’ai par la suite, eu l’occasion d’enchaîner les formations et de pouvoir à mon tour former. Pouvoir témoigner de mon parcours était essentiel pour montrer le chemin à ceux qui en ont besoin. Si j’ai un message à faire passer, ça serait surtout à notre jeunesse : ‘Si vous pensez que vous êtes en galère et que vous n’avez pas d’issue pour vous en sortir, allez au RSMA, vous trouverez toujours une activité pour laquelle vous êtes bons et vous pourrez vous en sortir’. »

La maison du SMA, pour faciliter les choses

Beaucoup ont eu l’idée de s’inscrire au Régiment basé sur Combani, mais sa localisation en a découragé plus d’un. D’où l’importance de l’ouverture de la maison du SMA, qui sert d’antenne de recrutement mais aussi de point d’appui pour avoir des informations. Christophe Toussaint, chef de bataillon à la maison du SMA, nous dévoile comment cette antenne a facilité les choses : « Le RSMA monte en puissance et nous avons besoin de recruter davantage. D’où l’intérêt de travailler avec nos partenaires comme le CRIJ. Avant, une grande majorité de potentiels candidats étaient souvent découragés par le trajet jusqu’à Combani, qui est notre base à Mayotte depuis plus de 30 ans, juste pour des informations. L’ouverture d’une antenne à Kaweni allège les démarches administratives pour ceux qui veulent s’inscrire et favorise leur sécurité, vu que le déplacement est moins important pour beaucoup d’entre eux. Cela nous permet aussi d’organiser des rencontres comme celle d’aujourd’hui avec nos partenaires, afin de construire le Régime de service militaire adapté de demain. Depuis septembre, nous avons déjà accueilli plus d’une centaine de jeunes, à Kaweni, pour des prises d’information, dont 60 qui ont entamé leur inscription. C’est des chiffres encourageants et nous en attendrons plus à l’avenir. »

Le Centre Régional d’Information Jeunesse de Mayotte à la baguette

Comme évoqué précédemment, le CRIJ est l’un des initiateurs de cet évènement, et le retour est très positif de leur côté. Abdillah Said Ali, référent mobilité européenne au CRIJ Mayotte nous en dit plus : « Le RSMA est un acteur important dans la politique de l’insertion professionnelle. Notre objectif est de favoriser l’égalité dans l’accès à l’information pour les jeunes. Une quinzaine voir une vingtaine d’entre eux ont fait le déplacement aujourd’hui et nous en espérons davantage lors des prochaines sessions. »

Tout s’est donc bien déroulé dans le meilleur des mondes. Dans toutes ces histoires, le sud de l’île n’est pas oublié, puisqu’une journée d’information est également prévue prochainement dans le secteur. Si aucune date n’a encore été communiquée, le projet, lui, est toujours à l’étude.

Houmadi Abdallah