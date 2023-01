Le garde des Sceaux donne des précisions sur le futur Centre Educatif fermé de Mayotte

« Et que pensez-vous d’un Centre Educatif Fermé ?! » C’est par une question sous forme de boutade qu’en mars 2022, Eric Dupond-Moretti de passage à Mayotte, se penche sur la question d’un CEF, structure alternative à l’incarcération.

Le CEF permet de prendre en charge les mineurs de 13 à 18 ans auteurs de faits les plus graves, dont une cinquantaine est actuellement envoyée à La Réunion. Le quartier mineur de la prison est actuellement occupé par 25 détenus, sur 30 places. Le placement est privilégié, notamment au CEF de La Réunion.

Sur un territoire où sévit une forte délinquance juvénile, la nouvelle d’une implantation d’un CEF est bien accueillie. Bien qu’il ne puisse accueillir que 12 jeunes, il est le bienvenu.

Dans un communiqué, le ministre de la Justice annonce que la construction et la gestion de l’établissement seront confiées au secteur public de la Justice. La gestion sera donc publique, et c’est l’Agence publique pour l’immobilier de la Justice qui sera missionnée pour cela, comme elle l’est déjà pour la Cité judiciaire et le second établissement pénitentiaire. On ne sait pas si les terrains ont été trouvés. Le CEF sera opérationnel fin 2025 annonce Eric Dupond-Moretti.

A.P-L.