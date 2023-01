STM : fin des tickets papier pour les véhicules

Pour prendre la barge avec un scoot ou une voiture, seule la carte magnétique sera désormais valable.

Le Service des transports maritimes (STM) du Département de Mayotte fait évoluer ses titres de transports dédiés aux véhicules légers et cyclomoteurs. A compter du 30 janvier 2023, les automobilistes et cyclomotoristes devront passer aux titres durables avec des cartes magnétiques réutilisables. « Une démarche plus écologique, un gain de temps aux caisses, un accès facilité en termes de contrôle sont quelques-uns des avantages qu’offre ce changement, avance le CD, « Je me félicite de cette avancée écologique. La fin des tickets-papiers au STM participera à la préservation de l’environnement », pour Ali Omar, le 3e vice-président, chargé de l’Administration générale, Transport et Transition écologique.

« La carte magnétique est délivrée contre 1€ (un euro) acquittable en une et une seule fois lors de la première activation ».

Les élus avaient également annoncé la gratuité pour les piétons, mais aucune annonce n’est encore faite en ce sens.