Le Festival Hip Hop Évolution est de retour pour sa 9ème édition

Du 20 février au 4 mars 2023, Hip Hop Evolution propose 3 restitutions de résidences / laboratoire, 6 spectacles, 3 battles, 1 journée de rencontres et de performances artistiques, avec 135 artistes amateurs et professionnels, de Mayotte, de Madagascar, de Zanzibar Tanzanie, des Comores et de France hexagonale.

Danse, art du cirque, théâtre, musique, se rencontreront lors de cette édition du festival, soutenue par la Direction des Affaires Culturelles de Mayotte, la Politique de la ville de la Préfecture de Mayotte, le Fonds d’échanges artistiques et culturels (FEAC) du Ministère de la Culture et du Ministère de l’Outre-Mer, le Conseil départemental, en partenariat avec les communes de Dembéni et Mamoudzou, le collège Zakia Madi et le Centre de développement artistique et chorégraphique, le Paradis des Makis à Iloni, la MJC de Kani Kéli, l’association Attitude de Montpellier, ainsi que Air Austral, Kwezi et Ada location.

« Le programme complet du festivals sera bientôt disponible », annoncent les organisateurs.