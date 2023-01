Forte hausse des prix en décembre portant l’inflation à 7,1% sur un an

Mayotte dépasse à nouveau la métropole en terme d’inflation, nous apprend l’INSEE. En décembre 2022, les prix à la consommation augmentent de 1% à Mayotte par rapport à novembre. Sur un an, les prix augmentent de 7,1 %, soit davantage qu’en France hors Mayotte, + 5,9 %. Ils sont tirés vers le haut par l’énergie, l’alimentaire, et les services. À l’inverse, les prix des produits manufacturés conservent leur habituelle stabilité.

Avec + 6,4 % en décembre, les prix de l’énergie augmentent, alors qu’ils diminuent de 3,6% en France hors Mayotte. Sur un an, la hausse est comparable, mais toujours plus élevée à Mayotte, +16,6% contre 15,1% en France hors Mayotte. Les prix sont tirés vers le haut par les produits pétroliers notamment l’essence et le gazole, + 13,2 %.

Cette hausse intervient pourtant sur un mois de décembre qui a connu une forte baisse des prix du baril de pétrole. Provoquée la flambée du Covid en Chine, qui paralyse à chaque fois l’économie, et la douceur des température en décembre en métropole qui a limité la demande en énergie. Mais parallèlement, les aides et remises de l’Etat et de TotalEnergies ont diminuées en décembre, de 30 à 10 centimes pour la première, et de 20 à 10 centimes pour la seconde. Il n’en demeure pas moins que la hausse de 13,2% est plus que proportionnelle à ces diminutions des aides. Et au mois de janvier cela ne s’arrange pas avec la disparitions des remises et du relèvement des taxes sur l’essence que l’Etat avait gelé au début de la crise énergétique.

À l’inverse, les prix du pétrole lampant reculent, tandis que ceux de la bouteille de gaz remontent, + 2%.

En hausse constante quelque soit le mois de l’année, les prix des produits alimentaires continuent à augmenter en décembre+ 0,9 %, toutefois de manière moindre qu’en

novembre (+ 1,8 %). Et comme d’habitude, la hausse concerne les viandes et volailles, + 2,5 % et les produits frais, + 0,4 %, mais aussi les œufs et produits laitiers, + 0,3 %, les « autres produits alimentaires », + 0,9 %, et les boissons non alcoolisées, + 1,5 %. En revanche, les prix des produits céréaliers baissent, – 0,8 %.

Les prix des services accélèrent en décembre : + 0,9 % après + 0,6 % en novembre. La hausse est portée essentiellement par les prix des transports et communications (+ 2,3 %), en particulier ceux de l’aérien, + 8%, hélas habituel en période de fête et de nombreux déplacements en métropole et à La Réunion. Les prix de la restauration augmentent également, + 0,7 %, comme les « autres services », hôtellerie, loisirs et culture, etc., + 0,2 %.

Les prix des produits manufacturés sont globalement stables en décembre, – 0,1 % après la hausse du mois précédent (+ 0,3 %). Avec les nombreuses promotions locales de décembre, les prix de l’habillement et chaussures reculent, – 1 %. Les prix reculent également pour les « autres produits manufacturés », – 0,3 % et les meubles, – 0,1 %. À l’inverse, les prix des véhicules augmentent, + 0,5 %, ainsi que ceux des produits d’hygiène et de santé, + 0,3 %.

Le prix du tabac augmente en décembre, + 0,6 %.

Sur un an, le poste qui prend le plus cher reste celui des produits céréaliers, +16,8%, qui dépasse celui des carburants, +16,6%. Les produits frais et les viandes et volailles sont juste derrière, à respectivement 16,1% et 16,2% de hausse.

A.P-L.