Centre Hospitalier de Mayotte – AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

SECTION IV PROCÉDURE . 4.1 Type de procédure et forme du marché : . La procédure de passation utilisée est : l’appel d’offres ouvert. Elle est soumise aux dispositions de l’article L.2124-1 de l’ordonnance et des articles R. 2124-1, R. 2124-2, R. 2161-2 à R. 2161-5 du décret relatif au Code de la Commande Publique. . L’accord-cadre avec maximum est passé en application des articles R. 2162-2, R.2162-4, R2162-13 et R2162-14 du Code de la commande publique. La description des déchets concernés, des prestations et de leurs spécifications techniques figure dans le document constituant le C.C.T.P. Le recensement des besoins de l’établissement figure dans le CCTP. . 4.2 Critères d’attribution : . Le choix et le classement des offres sont effectués dans les conditions prévues aux articles R 2152-6 et R2152-7 du CCP. L’offre de chaque candidat sera notée en fonction de critères de sélection définis dans le Règlement de Consultation (RC) . 4.3 Date limite de réception des offres : Lundi 20 février 2023 à 14 heures (heure locale). . 4.5 Délai de validité des offres : 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. .