CADEMA – AVIS DE MARCHÉ FOURNITURES

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

Hôtel de Ville de Mamoudzou, BP 01 – Rue du Commerce 97600 Mamoudzou

AVIS DE MARCHÉ FOURNITURES

.

Pouvoir adjudicateur

Communauté d’Agglomération de Dembéni-Mamoudzou (976)

97600 Mamoudzou

Tel : +33 269639100. Fax : . E-mail : moidjoumoi.malidi@cadema.yt

.

Objet du marché

LE PRÉSENT MARCHE A POUR OBJET LA LOCATION ET MAINTENANCE DE PHOTOCOPIEURS NUMÉRIQUES NEUFS NOIR ET BLANC ET COULEUR.

.

Caractéristiques

Type de procédure : Procédure adaptée – Ouverte.

Durée du marché

Le marché est conclu pour une période initiale d’un an reconductible tacitement 2 fois un an.

.

Modalités d’attribution

Se référer au RC.

.

Critères de sélection

Les critères d’attributions sont les suivants:

– Prix des prestations 40 %

– Valeur technique 30 %

– Délai d’installation et de mise en service 30 %

.

Date limite

Date de clôture : Mercredi 08 février 2023 – 12:00

.

Date d’envoi du présent avis

20 janvier 2023