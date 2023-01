Bangafoot Mayotte : pour une meilleure accessibilité du foot mahorais

Actuellement, ce média indépendant est devenu incontournable et incollable en ce qui concerne les scores de matchs en direct, les actus transferts et les principaux rendez-vous du football mahorais. D’autres activités sont aussi à mettre à leur actif, et Inzoudine Bacar, le gérant, nous en dit plus.

« Je veux apporter ma contribution pour faire avancer les choses »

Inzoudine Bacar travaille comme assistant d’éducation au lycée des Lumières à Kaweni. En parallèle, ce natif de Tsingoni, qui fêtera bientôt sa 31e bougie, est un footballeur local, qui a notamment joué pour Rosador en Régionale 1. Il ne s’est donc, jamais vraiment éloigné du rectangle vert. Ce dernier nous raconte l’origine de Bangafoot, qu’il a créé en 2020 lors de son retour à Mayotte : « Depuis toujours je suis très sensible aux difficultés d’équipements qu’on a lorsqu’on veut jouer au football à Mayotte. J’ai beaucoup réfléchi à comment je pourrais aider. J’ai eu l’idée de faire une collecte de crampons et d’autres équipements pour les redistribuer à des jeunes passionnés dans le besoin. J’ai commencé par cibler des villages où le foot n’était pas très développé comme Ongojou, Bouyouni ou Mtsangamboua entre autres. Des amis avec qui je jouais à Clermont-Ferrand m’ont beaucoup aidé dans ma collecte. Mon employeur aussi m’a aidé, tout comme Ben Fardou. Au total j’avais 50 crampons pour ma première distribution. J’en organise une chaque décembre durant les vacances scolaires. »

Il fallait exister toute l’année

Si Inzoudine porte plusieurs casquettes, c’est celle du « média sportif » qui lui a valu sa notoriété actuelle. Il nous en dit davantage là-dessus : « Lorsqu’on jouait avec mes potes à Clermont, je m’amusais des fois à les interviewer et c’était assez amusant. En parallèle, c’était galère d’avoir les résultats de plusieurs matchs des championnats mahorais, de la R1 à la R4. Je me suis dit qu’à mon retour je devais essayer de relayer au maximum pour permettre à tout le monde de suivre tous les résultats. En plus il y avait beaucoup de suspens. Je propose donc les scores de chaque journée pour chaque championnat senior, de la Régionale 1 à la Régionale 4, ainsi que les classements. J’essaye aussi de faire des vidéos d’ambiance et d’interviews d’après matchs, comme les grands médias sportifs. »

De grosses ambitions

Comme on dit « vise la lune, si tu la rates, tu vas atterrir sur les étoiles ». Inzoudine Bacar le sait très bien et ne s’impose aucune limite avec Bangafoot Mayotte. Il nous l’explique : « ‘Banga’ signifie ‘pièce’ ou ‘maison’ en mahorais, donc j’aimerai faire de mon média ‘la maison du football mahorais’, si Dieu le veut. Avoir une émission, des chroniqueurs et animateurs ça serait vraiment le top du top. Mais pour cela il nous faut du matériel et des partenaires sérieux. D’ici là, je donnerai le maximum de mon côté pour faire avancer la machine. J’ai la chance de pouvoir compter sur l’aide de mes proches. »

En attendant de peut-être avoir sa propre émission de football, Bangafoot est actif sur les réseaux sociaux comme snapchat, Facebook ou Youtube, pour ne citer qu’eux. L’objectif ? Se réunir pour une même passion. Et comme le dit souvent Inzoudine : « le foot ou rien ! »

Houmadi Abdallah