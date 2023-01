AVIS DE CONSTITUTION – SPFPL B20

AVIS DE CONSTITUTION

Par acte SSP en date du 21/11/2022, il a été constitué une société présentant les caractères suivants

Forme : Société de participations financières de profession libérale de pharmaciens d’officine sous forme de société à responsabilité limitée

Dénomination sociale : SPFPL B20

Capital : 10.000 EUROS

Siège : 185, RUE ZALIHA SAID 97630 MTSAMBORO

Objet : ·La détention de titres de sociétés d’exercice libéral (SEL) de pharmacies d’officines, à l’exclusion de toute exploitation personnelle directe de pharmacie ; La mise en œuvre de la politique générale du groupe ainsi constitué et l’animation des sociétés qu’elle contrôle exclusivement ou conjointement ou sur lesquelles elle exerce une influence notable en participant activement à la définition de leurs objectifs et de leur politique économique ; L’assistance financière, Administrative et comptable et plus généralement le soutien en matière de gestion à toutes sociétés du groupe par tous moyens techniques existants et à venir et notamment pour ceux suivants : Mise à disposition de tout matériel, Formation et information de tout personnel, Négociation de tous contrats ; Et, généralement, toutes opérations concourant directement ou indirectement à la réalisation de l’objet social.

Gérant : Monsieur Azzedine BRAHMIA, demeurant LOT LES TROCAS, 2 résidence les 2 ilots TREVANI 97690 KOUNGOU

Durée : 99 ANS

Admission aux Assemblées et droit de votes : Chaque associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cession de parts sociales : Chaque part sociale donne droit à une voix dans tous les votes et délibérations. Toute cession de parts à des tiers est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés.

Immatriculation RCS du Tribunal de Commerce de MAMOUDZOU.

Pour avis Le Gérant

