Vigilance orange vagues-submersion à partir de ce dimanche soir minuit

Vous l’aurez remarqué, ce week-end était placé sous le sceau du Kashkazi, soufflant du Nord-Ouest, qui s’accompagnait de violents épisodes pluvio-orageux. Provoquant des conditions maritimes difficiles, avec « une mer agitée à forte avec des vagues entre 2m et 2m50 sur l’Ouest et le Nord de l’île » indique Météo France.

Qui informe qu’ « une élévation du niveau d’eau peut être observée dans le lagon, particulièrement lors de la grande marée de 5h10. »

« Cette situation peut générer une submersion marine conséquente pour les habitations et les villages côtiers de l’Ouest et du Nord-Ouest de Mayotte. Cela peut se traduire par exemple par des inondations marines et de l’érosion côtière dans les zones exposées. »

Le prochain bulletin de suivi sera produit le lundi 23 janvier 2023 vers 06h45 locales.

Conseils de comportement en cas de forte houle :

Tenez-vous au courant de l’évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias :

– Circulez avec précaution en bord de mer, limitez votre vitesse sur les routes exposées à la houle.

– Ne prenez pas la mer.

– Pour les plaisanciers et les professionnels de la mer : NE PRENEZ PAS LA MER

– Protégez les embarcations en les mettant à l’abri ou en les sortant de l’eau.

– Ne vous baignez pas.

– Soyez particulièrement vigilants, ne vous approchez pas du bord de l’eau et méfiez-vous des rouleaux (même une zone à priori non exposée -rebord de falaise par exemple- peut être balayée par une vague soudaine plus forte que les autres).

– Surveillez attentivement les enfants et bannissez les jeux de ballons à proximité de l’eau.

– Si vous habitez en bord de mer, protégez vos biens face à la montée des eaux, si nécessaire,évacuez vos habitations et mettez-vous à l’abri à l’intérieur des terres.

Pour plus d’information, veuillez contacter Météo France : 02 69 60 10 04

Site Internet de Météo France : https://vigilance.meteofrance.fr/fr/mayotte