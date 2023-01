Une mobilisation en demi-teinte contre la réforme des retraites

Les revendications des manifestants sont multiples et ne s’arrêtent pas au retrait du projet de loi sur les retraites. Ils se sont également mobilisés, entre autres, pour l’application du taux et du plafond de la sécurité sociale de droit commun sur les calculs de pensions « afin d’avoir une retraite digne » ; pour l’ouverture des droits aux régimes complémentaires de retraite (IRCANTEC, AGIRC-ARRCO) ; pour l’application du Smic de droit commun ; le maintien de la bonification outremer, pour l’harmonisation des pensions des agents de la fonction publique ; pour l’application du droit commun sur les minima-sociaux ou encore le maintien et l’application à toutes et tous de l’Indemnité Temporaire de Retraite.

Les syndicats mobilisés et unis

Ainsi pour le syndicat sud santé sociaux Mayotte, « Le gouvernement et nos élus locaux doivent comprendre que l’espérance de vie d’un homme à Mayotte est de 67 ans ! L’espérance de vie d’une femme est passé à 76 ans ! Partir à la retraite à 64 ans et travailler 43 ans, c’est vraiment faire de l’économie dans les poches des travailleuses et travailleurs de Mayotte. Par ailleurs, Le gouvernement doit aligner nos prestations sociales par rapport aux autres DOM et ainsi prendre en compte les années de travail de nos ainés », explique le syndicat dans un communiqué. De plus, il met en avant le fait que « nos ainés ont travaillé trop longtemps et nombreux de nos retraités n’ont pas eu l’occasion de vivre jusqu’à 70 ans », d’où la nécessité de se mobiliser contre ce projet de loi car selon l’intersyndicale, « Cette mesure est injustifiée. Notre système de retraites actuel n’est pas en danger. Il n’y a aucune urgence financière ».

Aussi, tout laisse à penser que la mobilisation contre cette réforme ne va pas s’arrêter en si bon chemin…

B.J.