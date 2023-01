AVIS DE CONSTITUTION – SARL ALOMAYJOB HOLDING

AVIS DE CONSTITUTION



Avis est donné de la constitution de la

20, au capital de

1 000 €.



Siège : 1 RUE DE LA MOSQUÉE 97600

MAMOUDZOU.



Durée : 99 ans à compter de

l’immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.



Objet social : La Société a pour objet

directement ou indirectement, tant en

France qu’à l’étranger :



L’activité de société holding, en ce

compris la prise de participation,

directe ou indirecte, la réalisation

d’investissements (y compris

immobiliers) et le montage et la

structuration d’opérations

d’investissement ;



La gestion, l’administration et la

cession/ou la liquidation, dans les

meilleures conditions, de ces

participations ;



Le tout directement ou indirectement,

pour son compte ou pour le compte de

tiers, soit seule soit avec des tiers.



La cession des parts de l’associé

unique est libre.



Gérant : Monsieur Donan William

ADOUSSO, demeurant 1 RUE DE LA MOSQUÉE

DOUJANI 1 97600 MAMOUDZOU