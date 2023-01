La promotion de l’apprentissage à Mayotte compte désormais un allié de poids

Aux commandes de cette matinée inaugurale, Morgane Daboval, déléguée générale de l’ANAF et Thomas Bellon, responsable de l’antenne de Mayotte, ont présenté les enjeux liés à la présence de l’association dans le 101e département. Au regard des spécificités socio-économiques du 101e département, l’apprentissage constitue un levier d’action incontournable afin de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes.

Faire connaître l’apprentissage en tant que voie vers l’excellence

Qui de mieux pour en faire la promotion qu’une association administrée par d’actuels et d’anciens apprentis ? « Nous sommes dans une logique d’influence pour faire connaître l’apprentissage, c’est une voie vers l’excellence », note Morgane Daboval. L’ANAF a pu compter sur le Conseil départemental pour encourager l’implantation de son antenne à Mayotte et « enrichir la diversité des acteurs et les mesures d’accompagnement de ce dispositif », comme l’a rappelé le 6e vice-président. Son emplacement à Combani, dans des locaux appartenant à la Régie de territoire de Tsingoni, revêt un double intérêt stratégique : d’une part la volonté de se décentraliser vis-à-vis de Mamoudzou tout en se positionnant sur un carrefour économique au regard du futur centre commercial en construction.

Développement d’un programme d’actions

L’année 2023 s’annonce riche en actions avec notamment la nécessité d’enclencher une logique d’aller-vers pour sensibiliser le plus large public possible. Pour répondre à ses missions, l’association met en œuvre des actions et des programmes, alliant numérique et présentiel, ponctuel et long terme. A ce titre, de nombreuses actions sont prévues sur l’ensemble de l’Île avec la tenue de permanences, des rencontres dans les établissements scolaires, les missions locales ou encore en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie de Mayotte.

Le 101e département sera aussi un laboratoire d’expérimentation afin d’y engager un programme spécifique centré sur la levée des freins à la mobilité. Si à court terme l’ambition porte sur la sécurisation financière de l’antenne, la pérennisation des partenariats ou encore l’expansion de l’équipe, à l’horizon 2025, il s’agit pour l’ANAF d’être identifiée par la jeunesse mahoraise et d’être considérée lors de décisions politiques relatives à l’apprentissage à Mayotte. En définitive, depuis mercredi, le département compte une corde supplémentaire à son arc afin de répondre aux désirs de réussite de sa jeunesse.

Pierre Mouysset