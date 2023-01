Chirongui pour accueillir les cinquièmes assises du logement en outre-mer

Qu’est-ce que les assises du logement en outre-mer ? Une question que certains d’entre vous se posent sûrement. C’est l’occasion de voir se réunir les acteurs politiques, économiques et syndicaux pour échanger et débattre autour des problématiques du logement en outre-mer. Un grand temps de parole sera accordé au public et aux délégations ultramarines pour interagir avec les intervenants.

Le logement : une problématique plus large qu’on ne le pense

Pascal Catto, secrétaire confédéral en chef des outre-mer pour la CFDT, nous en dit davantage sur cet événement et sur la problématique du logement, qui est plus large qu’elle n’y paraît : « Quand on vient sur un territoire en particulier, nous faisons un zoom sur ce territoire qui nous accueille. Cela nous permet de cibler les principaux enjeux du logement. Ensuite, nous faisons en sorte que les différents acteurs concernés puissent se rencontrer pour échanger et débloquer de futurs projets. Il faut savoir une chose, la problématique du logement ne se résume pas qu’à l’immobilier. L’adaptation à la coutume et à la culture mahoraise rentre en compte, comme l’aménagement urbain et social, ainsi que les transports et l’emploi. On n’entame jamais de projets d’implantation de logement sans avoir fait le tour de toutes ces questions. Les assises du logement sont là pour ça. »

2 jours pour réunir tous les acteurs

Au programme on aura « le lien emploi-logement-mobilités », « produire plus et produire mieux » et « les solutions de financement ». Ces thématiques seront abordés en 2 jours, en la présence de toutes les personnes compétentes du milieu. M. Catto nous le confirme : « Ces deux jours de réflexion rassembleront notamment les acteurs du logement, les élus du département, le préfet et la DEAL. Notre objectif est de travailler sur les sujets évoqués et de faire en sorte que les acteurs puissent construire ensemble des projets qui feront avancer Mayotte. »

D’autres acteurs essentiels seront présents

Une des particularités des assises du logement en outre-mer, est qu’elle réunit des représentants des autres territoires d’outre-mer. Une délégation de la Martinique, une autre de la Guadeloupe ou une de la Polynésie française seront présentes entre autres. Le but étant que chaque représentant d’un territoire d’outre-mer soit présent pour « apporter sa pierre à l’édifice » ou bien « comparer la situation de leur territoire avec Mayotte pour mieux cibler les principaux enjeux ».

Avant Mayotte, l’événement a déjà pris place en Polynésie, à la Réunion, en Guyane et en Guadeloupe. Les assises du logement en outre-mer sont notamment à l’origine du plan d’investissement volontaire*, qui aura permis la création d’Alma* à Mayotte, et plein d’autres projets partout en outre-mer. Le président et le vice-président d’action logement seront eux aussi de la partie à Chirongui et l’événement est également ouvert au public. Une chance à saisir.

Houmadi Abdallah

*action logement a décidé de mettre des plans d’intervention volontaires dans les territoires outre-mer. Une enveloppe de 1,2 milliards d’euros a pu être dégagée pour investir sur des projets adaptés aux réalités ultramarines. Mayotte a pu en bénéficier, tout comme les autres territoires d’outre-mer. Les assises du logement ont joué un rôle déterminant dans le déblocage de cette enveloppe exceptionnelle.

*Alma est un opérateur social, qui a, au même titre que la SIM, l’ambition de construire des logements sociaux et des logements intermédiaires sur le territoire.