Vœux du département : du solennel et des hommages

Il n’y a pas à dire, le public était de qualité. Rien d’anormal, puisque c’était au tour du département de présenter ses vœux notamment après ceux du Centre hospitalier de Mayotte (CHM) et de la ville de Mamoudzou. Le discours du représentant numéro un du Conseil départemental ne se fait pas prier.

Le transport, thème majeur pour cette année

La mobilité est une des problématiques principales de l’île. La population a souvent fait part de son ras le bol, à ce sujet, et ça tombe bien, puisque Ben Issa Ousseni l’a évoqué : « Nous cherchons activement à améliorer la mobilité à Mayotte. Vous connaissez déjà la situation des embouteillages incessants. Aucune personne ne souhaite rester coincée dans des bouchons plus de 3h alors qu’elle sort du travail et qu’elle veuille simplement aller se reposer. De ce fait nous étudions toutes les pistes possibles. Le projet Caribus sera suivi de près et appuyé par le département. Un autre projet, de détournement maritime par le nord, est lui aussi à l’étude et nous espérons avoir une issue favorable dès cette année. » Les transports scolaires n’ont pas été oubliés et « un gros budget leur sera alloué cette année » afin de « permettre à chaque élève de se rendre à l’école en toute sécurité ».

Les jeux des îles 2027 en ligne de mire

L’île aux parfums, grande amatrice de sport, prépare activement sa candidature aux jeux des îles de 2027. Ça sera un des gros enjeux de cette année et M. Issa Ousseni nous explique pourquoi : « Le verdict, quant à l’attribution de l’organisation des jeux des îles 2027, tombera cette année. Nous portons haut et fort notre candidature et souhaitons continuer le développement de nos équipements sportifs. En ce sens, nous espérons lancer les travaux de la piscine olympique d’ici la fin de l’année. D’autres projets d’équipements sont aussi à l’étude. »

Des hommages accompagnés de beaucoup d’émotions

Des personnalités ont été honorées à l’issue de la cérémonie. « Au delà du côté solennelle et de nos ambition pour 2023, nous avons voulu faire une rétrospective de l’année passée, et par la même occasion, féliciter les acteurs qui ont le plus honoré notre île. » Tels ont été les mots de Ben Issa Ousseni. Feyçoil Mouhoussoune, a été honoré pour l’ouverture du premier data center Tier 3* de Mayotte, dont il en est l’initiateur. L’artiste Zily a, elle, été élue personnalité de l’année à Mayotte. Mérité. Enfin, la journaliste Géniale Attoumani a aussi été récompensée pour son professionnalisme et ses accomplissements journalistiques*.

Cette dernière nous a fait part de sa joie : « Ça fait énormément plaisir. Je n’ai pas décidé d’exercer ce métier pour avoir des distinctions. Mais voir le Conseil départemental m’honorer devant ma famille, mes collègues et mes amis, tous venus me féliciter, ça fait chaud au cœur. J’ai bien évidemment une pensée émue pour mon grand-père Younoussa Bamana, je sais qu’il veille sur moi. J’espère que ce genre de distinctions amèneront les jeunes qui nous regardent à suivre des exemples positifs comme Feyçoil Mouhoussoune, lui aussi récompensé. Je souhaite que cela puisse servir d’inspiration, de montrer qu’à force de travail et d’acharnement, on réalise nos objectifs. » Conclut-elle, visiblement très émue.

Outre ces 3 personnalités, l’athlète Kamel Zoubert a lui aussi été félicité, plus tôt dans la cérémonie. Celui qui a obtenu la première place aux 200 mètres, durant le Meeting des Volcans de Clermont-Ferrand, représente un grand espoir du sport mahorais et tricolore. L’événement s’est, lui, conclu par un Mawlida shengue*.

Houmadi Abdallah

*un data center propose un hébergement des serveurs qui gèrent les données. L‘efficacité des centres de traitement de données est classifié entre Tier I et Tier IV. Le data center de Mayotte, lui, a la classification Tiers III d’après l’uptime Institute.

*Géniale Attoumani est une journaliste de Mayotte la 1ère. Elle est la première journaliste du département à présenter un JT national. Elle a notamment présenté le 12/13 et le 19/20 de France 3 durant l’été 2021.

*Le Mawlida shenge est une pratique sociale et spirituelle de l’île de Mayotte. Il réunit femmes comme hommes et a été classé au patrimoine culturel immatériel national.