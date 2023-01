Sous les projecteurs de l’émission « Tous Frères », les contes mahorais mis à l’honneur

L’émission Tous Frères – dont le concept est de faire le lien entre les différentes communautés, cultures et manières de vivre sa foi selon les territoires – consacre en janvier un magazine inédit à Mayotte et à La Réunion. Cette émission de 26 minutes donnera la parole à des personnalités s’investissant dans la sauvegarde et la transmission du patrimoine matériel et immatériel.

C’est notamment le cas dans le 101e département, de Mlaili Condro, docteur en sciences du langage. Engagé en faveur du conte traditionnel, il explique l’évolution du conte dans l’océan Indien et son apport religieux. L’émission s’attardera aussi sur Loutouffi Boucherane, conteur mahorais, bercé dans son enfance par les nombreuses histoires que les grands-mères, du village de Chiconi, lui racontaient le soir. Il réfléchit aujourd’hui à intégrer des instruments de musique pour accompagner ses histoires.