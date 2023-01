Pour la réussite des stagiaires, le RSMA investit dans du matériel flambant neuf

Ce début d’année 2023 est synonyme de nouveauté pour le Régime du service militaire adapté de Mayotte. Parmi les équipements mis à disposition des volontaires de la filière Voirie et Réseaux Divers (VRD), l’unité a fait l’acquisition d’une chargeuse articulée à pneus afin qu’ils puissent passer le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité des engins de chantier de plus de 6 tonnes (CACES® R482). Les recommandations ayant évolué en 2020, « les volontaires ne pouvaient plus s’exercer sur nos engins afin d’obtenir leur CACES® R482 », détaille le caporal-chef Steven, engagé volontaire au RSMA de Mayotte.

Plus représentatif des engins utilisés dans le monde du travail, notamment dans les carrières, les gros dépôts ou encore les gros chantiers à Mayotte, la chargeuse articulée à pneus permettra une meilleure prise en main. Prévue pour une mise en service dès mars prochain, les stagiaires s’exerceront, dans un premier temps, sur « prise de commandes sur un simulateur », fait savoir le RSMA de Mayotte. Viendra ensuite la pratique sur la chargeuse. Grâce à cette acquisition, « les volontaires pourront être formés au sein du régiment sur des engins de catégorie A (de moins de 6 tonnes et inférieurs à 100 chevaux tels que les pelles hydrauliques, chargeuse, pelleteuse,…) et donc aussi de catégorie C1 », renseigne l’unité militaire.