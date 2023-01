L’indemnité carburant 2023 est disponible… Regardez si vous êtes éligible à ce dispositif

Début décembre 2022, l’association Nayma a ouvert son centre d’accompagnement scolaire et social Narissomé Ouvoimoja (« Apprendre à évoluer ensemble ») dans les quartiers QPV (quartiers prioritaires de la politique de la ville) de Miréréni et Combani où évolue un grand nombre d’enfants et de jeunes non scolarisés.