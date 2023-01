Une hygiène bucco-dentaire saine pour les tout-petits

Lors de la 1ère édition de la campagne Muswaki wa mwana zaza, ce sont près 95% des baby brosses qui ont été distribuées dans les 15 PMI concernées par l’opération, soit 10.000 brosses à dents à doigt. Grâce au succès de cette 1ère action, cette année, les PMI de Kani-Kéli et Mramadoudou s’ajoutent au dispositif. C’est donc une couverture totale du territoire, via les 17 PMI, qui est mise en place.

Qu’est-ce que la carie précoce de l’enfant ?

Il s’agit d’une maladie sévère qui touche couramment les jeunes enfants à Mayotte. C’est une carie qui se forme sur les dents de lait des enfants qui s’endorment avec un biberon contenant une boisson sucrée (le lait contient du sucre). Comme les dents de lait sont plus fragiles que les dents définitives, la carie peut faire un trou très rapidement, en attaquant d’abord l’émail des dents, puis la dentine et enfin la partie interne de la dent. Une infection peut alors se développer au niveau de la dent et provoquer de fortes douleurs et des abcès, nécessitant l’extraction des dents abimées.

Que faire pour éviter ca ?

STOP aux biberons pour s’endormir et aux biberons de boissons sucrées, pour les tout-petits: Nettoyer les dents de bébé dès l’apparition de ses premières dents de lait, si possible 2 fois par jour et notamment au coucher. Et si les dents sont déjà abimées ou que des douleurs se font sentir ou si vous avez un doute, consultez un professionnel de santé.

Ainsi, dès le 18 janvier, vous pouvez vous rendre dans l’une des 17 PMI de l’île. Un.e professionnel.le de santé vous recevra, vous expliquera tout sur l’hygiène bucco-dentaire de votre enfant et vous remettra sa première brosse à dents. Celle-ci se fixe sur le doigt du parent qui pourra alors effectuer un nettoyage tout en douceur de la bouche de bébé.

Et avant ses premières dents, pensez à lui nettoyer les gencives avec une compresse humide !