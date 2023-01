Les employés de SFR Mayotte commencent bien l’année

La mobilisation des employés et des syndicats de SFR, est presque passée inaperçue. Pourtant, elle a été assez efficace, même si toutes les demandes n’ont pas été satisfaites. Anrmy Bourhane, délégué syndical CFDT chez SFR Mayotte, nous en dit davantage : « Il y a eu un mouvement de débrayage national le 1er décembre, aussi suivi sur Mayotte. Une de nos principales réclamations était de faire suivre le salaire par rapport à l’inflation. Une réunion s’est tenue le 6 décembre et nous avons obtenu un accord sur une augmentation salariale de l’ensemble des salariés SFR Mayotte. Cet accord s’est concrétisé le 21 décembre avec la signature de ‘l’accord relatif aux salaires effectifs, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pour l’année 2023’. Nous en sommes assez satisfaits. »

Une première depuis 2014

La salaire de janvier sera scruté. Et pour cause, cette revalorisation* rentre immédiatement en vigueur. À noter que c’est la première fois depuis 2014 qu’une revalorisation salariale concerne la totalité des employés. M. Bourhane nous explique tout : « En général, la paie est réévaluée de manière individuelle. Mais nous ne voulions exclure personne dans nos discussions et nous avons eu gain de cause. C’est assez rare pour le souligner car la dernière fois qu’une hausse de salaire a concerné l’ensemble des salariés, chez nous, c’était en 2014. »

« Nous travaillerons avec les organisations syndicales par rapport aux revendications qui n’ont pas été répondues favorablement »

D’autres sujets étaient sur la table. Si certains sont en « études », d’autres n’ont pas eu de réponses favorables. Anrmy nous les dévoile : « Outre le salaire, nous avions demandé la prise en compte de la retraite complémentaire, qui n’est pas appliquée ici. Nous avions aussi demandé une prime de transport. Enfin, le dernier thème portait sur la prise en charge d’un billet d’avion, une fois par an, pour aller faire un contrôle de santé; vu le désert médical qui règne sur le territoire. La prime de transport est passée de 200€ à 300€. C’est moins que les 500€ que nous avions proposé, mais ça reste respectable, on ne fera pas les fines bouches. Pour le retraite complémentaire c’est en cours d’études. Le sujet du billet d’avion, lui, n’a pas eu de suite. Nous verrons comment ça va se dérouler et nous travaillerons avec les organisations syndicales pour relancer les propositions qui n’auront pas été acceptées lors des prochaines NAO*. »

Même si tout n’a pas été acquis, les différents partis ont su trouvé une issue favorable et très rapidement. Rendez-vous à la fin du mois pour la récolte des premiers fruits. On sera ravis du côté de SFR Mayotte.

Houmadi Abdallah

*la nouvelle revalorisation salariale des employés de SFR Mayotte repose sur un barème bien précis :

– 4% d’augmentation jusqu’à 26000€ brut fixe annuel, ce qui correspond à une augmentation de 1040€.

– 3% d’augmentation jusqu’à 36500€ fixe annuel, ce qui correspond à une augmentation de 1095€

– 2% d’augmentation au-delà de 36500€ brut fixe annuel, ce qui correspond à une augmentation de 800€.

*NAO = Négociations annuelles obligatoires. C’est une obligation légale en France et concerne toutes les entreprises privées de plus de 50 salariés, dans lesquelles se trouve au moins un représentant syndical. Ces discussions, entre la direction et les représentants syndicaux, portent notamment sur la politique salariale.