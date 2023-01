Des kits scolaires pour accompagner l’éducation des orphelins de Mayotte

C’est à l’occasion d’une levée de fonds entreprise dès le mois de décembre dernier par Rotaract Udjama que le don de kits scolaires a été rendu possible. « Nous avons pu récolter entre 5000 et 6000 euros grâce à une dizaine de donateurs généreux, se félicite Chanfion Madi, membre de la commission internationale et de la commission action au sein de Rotaract Udjama. Nous avons été voir nos partenaires et sollicité notre réseau. Ils ont été touchés par la cause que nous soutenions », renchérit-il.

Venir en aide aux plus démunis

Laissée en sommeil pendant plusieurs années, Rotaract Udjama a renoué avec son passé consacré à l’aide humanitaire il y a seulement deux ans. « Nous avons repris les activités de l’association en 2020. Nous menons des actions sur le plan humanitaire tels que des événements contre le gaspillage alimentaire, mais aussi envers les séniors ou encore les orphelins à qui nous remettons aujourd’hui des kits scolaires composés de cahiers, de stylos, de règles, de sac à dos, etc. », complète Chanfion Madi.

Soutenir la scolarité des enfants orphelins

En effet une des missions de l’association est de venir en aide a un public vulnérable mais également de promouvoir l’excellence éducative à Mayotte pour tous les enfants. « Le Rotaract Udjama travaille au travers des bourses d’études, des projets de soutien à l’éducation comme cette action de don de fournitures scolaires et des programmes de mentorat pour atteindre ses objectifs en matière de promotion de l’éducation ».

Aujourd’hui, l’association Rotaract Udjama est composée d’une trentaine de bénévoles tous très impliqués, dynamiques, avec des profils divers et variés venant d’horizons différents. Leur prochaine action humanitaire devrait avoir lieu en Tanzanie. « Nous allons faire des dons alimentaires pour des orphelins aveugles et financé une clôture pour que le lieu dans lequel ils vivent soit sécurisé », conclut Chanfion Madi.

Une aide alimentaire mais pas que

Daroul Yatama, « la maison des orphelins », quant à elle, est une association loi de 1901 créée en mars 2019 pour venir en aide aux orphelins de Mayotte quel que soit leur origine et leur religion. « Notre but est de venir en aide aux plus démunis et nous nous focalisons sur l’aide aux orphelins. Vu que nous ne pouvons pas suppléer à tous les besoins, nous avons décidé de centrer nos actions sur l’alimentaire. Les principaux donateurs de l’association sont des bénévoles qui viennent ainsi en aide à plus de 150 jeunes de l’association. Ce don de fournitures scolaires est une très bonne chose. Je suis convaincu que cela va rendre service pour améliorer la scolarité des jeunes et sans doute démarrer la prochaine année scolaire avec beaucoup plus de tranquillité », indique le président de Daroul Yatama, Anissi Ahamada Madi.

B.J.