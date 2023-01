Communauté de Communes du Centre Ouest – AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

3CO – Communauté de Communes du Centre Ouest

(976)

Hôtel de Ville de Tsingoni

Place Zoubert Adinani BP35

Site de Lazaré Mroalé

97680 Tsingoni

AVIS D’APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX

Section 1 : Identification de l’acheteur

Nom complet de l’acheteur : Communauté de Communes du Centre Ouest (976)

Numéro national d’identification :

Type : SIRET – N° : 20005987100018

Code postal / Ville : 97680 Tsingoni

Groupement de commandes : Non

Section 2 : Communication

Moyens d’accès aux documents de la consultation

Lien vers le profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

Identifiant interne de la consultation : 2023/3CO/004

L’intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d’acheteur : Oui

Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : Non

Nom du contact : Hounaifi AHAMADA – Tél : +33 639278684 – Mail : resp.ei@3co-mayotte.fr

Section 3 : Procédure

Type de procédure : Procédure adaptée ouverte

Conditions de participation :

Aptitude à exercer l’activité professionnelle : L’opérateur économique doit être inscrit sur un registre professionnel ou sur un registre du

commerce suivant : Registre du commerce et des sociétés ou répertoire des métiers

Technique d’achat : Sans objet

Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 27 janvier 2023 – 11:00

Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite

Réduction du nombre de candidats : Non

Possibilité d’attribution sans négociation : Oui

L’acheteur exige la présentation de variantes : Non

Section 4 : Identification du marché

Intitulé du marché : Renforcement de la connectivité du territoire et de l’accessibilité à l’information online (Relance)

Classification CPV : 30200000

Type de marché : Travaux

Description succinte du marché : Renforcement de la connectivité du territoire et de l’accessibilité à l’information online (Relance)

Lieu principal d’exécution : Tsingoni

Durée du marché (en mois) : 9

La consultation comporte des tranches : Non

La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : Non

Marché alloti : Oui

Section 5 : Informations sur les lots

LOT :

N°1 Solutions digitales

Classification CPV : 30200000

Lieu d’exécution du lot : Tsingoni

LOT :

N°2 Application

Classification CPV : 30211300

Lieu d’exécution du lot : Tsingoni

LOT :

N°3 Contenus visuels

Classification CPV : 22315000

Lieu d’exécution du lot : Tsingoni

Section 6 : Informations complémentaires

Visite obligatoire : Non

Date d’envoi du présent avis

16 janvier 2023