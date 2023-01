Le football mahorais prépare sa rentrée

La trêve de la fin du championnat est souvent une période très mouvementée. Chaque club cherche à se renforcer, ou à au moins maintenir ses cadres. Que ce soit dans l’élite ou dans les divisions inférieurs, les surprises sont au rendez-vous.

Régionale 1 : « Bandrélé, c’est les nouveaux qataris. Kaweni sera revanchard. »

Le plus haut niveau du football mahorais est prisé. Ceux qui viennent de monter veulent rester, les cadors, eux, bataillent pour le titre. Dans cette optique, chaque club se renforce en ce moment. Parmi eux, un en particulier se fait remarquer. Inzoudine Bacar nous fait un point sur la situation actuelle: « S’il y a bien une équipe à suivre pour la saison 2023, c’est Bandrélé. Déjà, ils sortent d’une bonne saison, finissant dans le haut de tableau. Ensuite, ils réalisent un mercato XXL. Adifane, Chamou et notamment Farti, sont venus renforcer un effectif déjà bon. Ce sont les nouveaux qataris. Je suis qu’ils visent la coupe de France, mais il faudra également compter sur eux en championnat. » D’autres équipes seront à surveiller comme Kavani, Jumeaux (2e la saison passée) ou notamment Kaweni qui a joué le titre toute la saison avant de s’écrouler dans les dernières journées. Wenka* sera « revanchard » d’après notre interlocuteur, avec notamment Karim et Abdallah en renforts. Pour le FC Mtsapéré, champion en titre, la donne sera compliquée après une vague de départs. Inzoudine nous en dit plus : « Le coach Glassman de Mtsapéré aura à cœur de réaliser une bonne saison. Il voudra prouver que s’il a gagné le championnat une fois, il pourrait rééditer l’exploit. Ça s’annonce compliqué avec plusieurs départs importants. Mais le mercato n’est pas fini. »

Régionale 2 : Dembeni est à surveiller

L’antichambre du football mahorais annonce elle aussi sont lot de surprises. Si Dembeni se montre particulièrement actif, d’autres écuries annoncent aussi la couleur de leur côté. Le gérant de Bangafoot nous en dit plus : « Le mercato de Dembeni est pareil que celui de Bandrélé. Le président vise clairement la montée en Régionale 1. Wladislas a déjà signé en provenance de Mtsapéré. Didier pourrait également venir étoffer l’effectif. Notons aussi qu’ils disposeront d’un coach spécial : ‘El Cholo’. À part Dembeni, les équipes de Sada joueront sûrement les hauts de tableau, surtout l’UCS Sada, qui a pioché quelques bons joueurs de R1. Nous pourrons aussi compter sur l’ASJ Handréma. Babi sera leur recrue phare, en provenance du champion de Mayotte, Mtsapéré.

Régionale 3 et Régionale 4 : Quelques équipes à surveiller

Les deux premières divisions seniors seront explosives. Mais les championnats inférieurs ne sont pas non plus à laisser de côté. Inzoudine Bacar nous l’explique : « En R3 nord, le promu Mliha sera à surveiller. L’USCJ Koungou et Enfants de Mayotte voudront également batailler pour la montée. En R3 sud, Kani Bé, Moinatrindri et Mramadoudou, sont pour moi les principaux protagonistes. En régionale 4 beaucoup de clubs sont attendus. En poule A, TCO répondra certainement présent. En poule B, Kangani montrera sûrement de belles choses. Quant à la poule C, Tsingoni et Ouangani vont se disputer le titre. Pour finir, en poule D, Hagnoundrou et Mronabéja auront à cœur de briller. J’oublie beaucoup d’équipes, mais personne ne se laissera faire cette année. »

Outre les joueurs, de grands coachs comme Djamaldine ou Sorcier, sont annoncés dans plusieurs clubs. Il n’y a pas à dire, les championnats de Mayotte s’annoncent passionnants. Et le mercato, lui, n’est même pas terminé. D’autres grosses surprises sont donc à prévoir.

Houmadi Abdallah

*mercato = Dans le football, c’est la période des transferts. Les licences/contrats sont signés à cette période là.

*Bangafoot est un média local spécialisé dans l’actualité footballistique mahoraise. Inzoudine Bacar en est le gérant.

* Wenka = le surnom de Kaweni