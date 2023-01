L’association Nayma ouvre son centre d’accompagnement scolaire et social

Nayma s’adresse à des jeunes non scolarisés âgés de 6 à 15 ans afin de leur enseigner les savoirs fondamentaux et de les remettre à niveau en vue d’une (ré)inscription dans un établissement scolaire du premier ou du second degré.

Cette initiative vise à lutter contre le décrochage scolaire, la rupture sociale et le désœuvrement des jeunes qui peuvent conduire à la délinquance, tout en accompagnant leurs parents au quotidien. Elle s’inscrit comme le prolongement naturel des actions en faveur de la formation des enfants et adolescents de Mayotte. Ils peuvent y apprendre à écrire, lire, faire des mathématiques, pratiquer le français,… Afin de se remettre à niveau en vue d’une inscription à l’école.

Les enseignements sont basés sur des pédagogies actives et sur les méthodes d’éducation populaire afin de proposer des modalités de formation plus souples que dans les écoles habituelles, pour des enfants pouvant avoir des difficultés à entrer dans un cadre d’apprentissage classique.

Pour les jeunes plus éloignés du système éducatif ou ne souhaitant pas y retourner, le centre propose également des activités de prévention spécialisée avec un médiateur social issu de ces quartiers. Ils seront aussi invités à participer à des temps d’échange, de débat et d’expérimentation qui permettront de réfléchir, ensemble, aux problématiques de leur quartier et de co-construire de prochaines pistes de projet. Un conseiller en économie sociale et familiale pourra accompagner les parents dans ces démarches et proposera une cellule d’écoute pour l’aide à la parentalité.

L’association NAYMA a ouvert, l’année dernière, deux programmes de BTS en alternance entre Paris et Mayotte, dans des secteurs d’activité en tension sur le territoire : la gestion et la comptabilité et les services et prestations sanitaires et sociales.

Par ailleurs, Le centre Narissomé Ouvoimoja lance un appel aux dons : fournitures scolaires, livres et jeux éducatifs, mobilier (bibliothèque, poufs)… Venez déposer vos dons dans leurs différents locaux (Chirongui, Dembéni, Tsingoni et Petite-Terre) !

Critères d’éligibilité : habiter à Mirereni ou Combani ; avoir entre 6 et 15 ans ; être non scolarisé.

Pour plus d’information louis.mc@nayma.yt