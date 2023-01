Cultiver les initiatives agricoles entre Mamoudzou et le Togo

Le 13 janvier dernier a marqué le lancement du projet Asileasime – Ouvoimoja dans le cadre du jumelage de Mamoudzou avec deux communes du Togo : Agoè-Nyivé 2 et Kloto 1. Ayant répondu à un appel à projet de l’ambassade de France, cette démarche entend notamment promouvoir l’économie locale via la professionnalisation du maraîchage et de la pisciculture.