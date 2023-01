Le 20 janvier prochain, l’amphithéâtre du Centre Universitaire de Mayotte accueille à 12h30 le professeur des Universités au (CUFR) Buata Malela pour une conférence portant sur « Faire de la recherche en études littéraires au XXIe siècle ».

Membre du Centre de recherche « Représenter, Inventer La Réalité, Du Romantisme au XXIe Siècle » à l’Université Paul Valéry Montpellier 3, le domaine de recherche de M. Malela porte aussi bien sur les littératures francophones (Europe, Afrique, Antilles et océan Indien) que les musiques populaires contemporaines. De ce domaine d’études, il est l’auteur de nombreux ouvrages tels que Les Écrivains afro-antillais à Paris (1920–1960) : Stratégies et postures identitaires (Karthala, 2008) ; Aimé Césaire et la relecture de la colonialité du pouvoir (Anibwe, 2019), ou plus récemment Cover culture. La reprise dans la Pop musique urbaine francophone (Cerf, 2022).