Coup de projecteur sur la première séance du cinéma Alpa Joe

C’était un grand événement vendredi matin au 114 boulevard Halidi Sélémani à Mamoudzou. Beaucoup de monde s’était donné rendez-vous pour inaugurer en grande pompe la réouverture du cinéma Alpa Joe. Fermé pendant plusieurs années pour cause de travaux, le résultat est assez impressionnant.

Une immense salle avec tout le confort moderne

Le cinéma dispose des dernières technologies comme une borne d’achat interactive permettant directement de prendre son billet sans avoir à faire la queue en caisse. Par ailleurs, la salle est, elle aussi, composée des technologies derniers cris avec la possibilité de visionner des films en 3 dimensions (3D) à l’aide de lunettes spéciales fournies par le cinéma, comme le film Avatar 2 par exemple. Pour Zouhourya Mouayad Ben, 4ème Vice-présidente du Conseil départemental et Présidente de l’Office culturel du département, « La réouverture de ce cinéma est une grande fierté et un immense bonheur. Elle était très attendue. Après plusieurs mois de confinement, la culture était menacée… Les amoureux du 7e art vont se retrouver dans cette salle en profitant du confort moderne et pourront s’évader au travers d’effets spéciaux. C’est le lieu de réunion de toutes les communautés. Nous offrons ainsi à la population la chance de regarder des films », complète-t-elle.

Plusieurs centaines de milliers d’euros investis

Les 950 000 euros engagés pour la rénovation du cinéma Alpa Joe vont ainsi permettre de diffuser des films pour tous les goûts et pour tous les publics. Ainsi, « 2023 sera l’année de la relance et de la consommation de la culture, se réjouit Mohamed El Kabir, directeur de l’Office Culturel Départemental (OCD). Ce sera l’occasion de se retrouver et d’échanger. Le choix des films se fera de façon collégiale par un comité de sélection afin d’offrir une grande variété de films au plus grand nombre » indique-t-il. Le choix du film Avatar 2 pour marquer la réouverture n’est pas anodin puisqu’il a connu un énorme succès dans de nombreux pays lors de sa sortie en salles. Le directeur de l’OCD rajoute que l’agenda culturel des sorties sera prochainement disponible.

Des tarifs pour toutes les bourses

Pour l’instant 3 tarifs sont proposés au public : 5€ pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ; 6€ pour les enfants et 8€ pour les adultes. Différents pass devraient prochainement être mis en place, comme le pass culturel ou la carte ciné-collège, afin de proposer des séances de cinéma à l’ensemble de la population, allant des scolaires aux personnes du 3e âge. La mairie de Mamoudzou prévoit ainsi d’organiser des séances pour les séniors. Il y aura également des cartes d’abonnement avec tarifs préférentiels valables durant 6 mois.

Le président du Conseil départemental, Ben Issa Ousseni, se réjouit également de cette réouverture. « Cette salle de cinéma renouvelée avec beaucoup de technologies est une très bonne chose… Les Mahorais doivent maintenant s’approprier ce lieu ».

Pour l’instant 2 à 3 séances sont programmées chaque jour : une le matin (10h ou 11H) une autre l’après-midi (14h ou 15h) et une dernière le soir à 19H. Ainsi les cinéphiles ont pu voir dès ce week-end les premiers films, comme Avatar 2 : la voie de l’eau en 3D, mais aussi Le chat Potté 2 : la dernière quête.

Plus d’infos sur www.cinealpajoe.yt

B.J.