Aéroport Mayotte – AVIS D’ATTRIBUTION TRAVAUX

EDEIS Aéroport Mayotte (976)

BP445-Aéroport de Dzaoudzi

97615 Pamandzi

AVIS D’ATTRIBUTION

TRAVAUX

DIRECTIVE 2014/25/UE

Section I : Entité adjudicatrice

I.1) NOM ET ADRESSES

EDEIS Aéroport Mayotte (976), Numéro national d’identification : 52902540500018, Contact : DAOUDOU Soulaimana, BP445-Aéroport

de Dzaoudzi, 97615 Pamandzi, FRANCE. Tél. : +33 269645401. Courriel : soulaimana.daoudou@edeis.com. Code NUTS : FRY5.

Adresse(s) internet :

Adresse principale :https://www.mayotte.aeroport.fr/fr

Adresse du profil d’acheteur : https://www.marches-securises.fr

I.2) PROCÉDURE CONJOINTE

I.6) ACTIVITÉ PRINCIPALE

Activités aéroportuaires

Section II : Objet

II.1) ÉTENDUE DU MARCHÉ

II.1.1) Intitulé : Travaux d’extension et adaptation de l’aérogare de l’aéroport de Mayotte

II.1.2) Code CPV principal

45000000

II.1.3) Type de marché

Travaux

II.1.4) Description succincte

Marché de travaux relatif à l’Extension et la réhabilitation de l’aérogare passagers de l’Aéroport de Mayotte

II.1.6) Informations sur les lots

Division en lots : oui

II.1.7) Valeur totale du marché (Accord pour publication : oui)

3903406 euros

II.2) DESCRIPTION

LOT N° 1

II.2.1) Intitulé : 01 – VRD – TERRASSEMENT ET AMENANGEMENTS EXTERIEURS

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45232130 , 45112500 , 45112700

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi BP 445 97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment la dépose du faré existant au nord, la démolition des sols existants (~825m²), les terrassements

(~443m3 en déblais et ~380m3 en remblais), la mise en œuvre de revêtements béton et enrobé (~860m²), la réalisation de réseaux

secs et humides (EP, AEP, INC, ECL, etc. ; ~ 300ml de réseaux tous types confondus), le maintien de certains réseaux existants (élecs BT et HT : protection adéquate à prévoir) ainsi que des aménagements extérieurs paysagers comprenant la réalisation de murs de soutènement L (~70ml), l’installation de potelets amovibles, l’aménagement et la plantation du patio (~100m²).

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût : 40 : 40%

Qualité : 53 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 2

II.2.1) Intitulé : 02 – GROS OEUVRE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45223220

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi BP 445 97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment les terrassements complémentaires, les fondations superficielles et spéciales, les ouvrages d’infrastructure et superstructure en béton armé. Quantités significatives : surface construite compris dallage ~2000m²

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût :

40 : 40%

Qualité

51 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 4

II.2.1) Intitulé : 04 – CHARPENTE METALLIQUE – FLOCAGE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45223210

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi

BP 445

97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment la charpente métallique, la protection coupe-feu (flocage), le plancher collaborant, l’escalier

métallique, la dalle sur plot pour terrasse. Quantités significatives : charpente métallique tout profil confondu ~620ml, plancher

collaborant ~970m², dalle sur plot pour terrasse ~370m².

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût : 40 : 40%

Qualité : 49 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 5

II.2.1) Intitulé : 05 – COUVERTURE ETANCHEITE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45260000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi BP 445 97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment la couverture en bac acier, l’étanchéité, l’évacuation des E.P, la fourniture et mise en œuvre d’un écran de cantonnement vitré. Quantités significatives : couverture en bac acier ~720m², surface étanchée ~150m², évacuation des EP ~870m², l’écran de cantonnement vitré ~24.50ml.

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût :

40 : 40%

Qualité

37 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 6

II.2.1) Intitulé : METALLERIE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45421140 , 45341000 , 45421100

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi BP 445 97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment la dépose et repose des garde-corps verrier, la pose de garde-corps verrier, la pose de 14 portes métalliques et d’une porte sectionnelle. Quantités significatives : dépose et repose de garde-corps ~56ml, pose de garde-corps neuf ~92ml.

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût :

40 : 40%

Qualité

38 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 10

II.2.1) Intitulé : CARRELAGE – FAIENCES

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45431000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi BP 445 97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment la dépose de carrelage et faïence, la pose de carrelage et faïence. Quantités significatives : dépose de carrelage et faïence ~315m², pose de carrelage et faïence ~1875m².

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût :

40 : 40%

Qualité

37 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 13

II.2.1) Intitulé : CVC – DESENFUMAGE

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45331200 , 42521000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi

BP 445

97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment les installations de climatisation, ventilation et désenfumage du projet avec : le raccordement à la production frigorifique existante, la distribution hydraulique, le traitement terminal des locaux (cassettes, ventilo-convecteurs, etc), le renouvellement d’air (prise d’air et soufflage), le dimensionnement/définition, les gaines et extracteurs des installations de désenfumage ainsi que la régulation (gestion automatique des équipements) du présent lot et les installations électriques associées.

Surface aménagée : ~2180m².

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Prix : 40%

Qualité

41 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 14

II.2.1) Intitulé : PLOMBERIE ET EQUIPEMENTS SANITAIRES

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45330000

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi

BP 445

97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent notamment les installations de Plomberie, Sanitaires et RIA du projet avec : le raccordement en eau sanitaire et en eau incendie du projet, la distribution, la répartition, le traitement de l’eau froide sanitaire, la production et la distribution de l’eau chaude sanitaire, la fourniture et pose des appareils sanitaires, les évacuations EU/EP. Quantités significatives : Surface aménagée ~1880m², ~ 230m² de sanitaires aménagés.

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût :

40 : 40%

Qualité

41 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : oui

Description de ces options :

Tranche optionnelle : Création de surfaces commerciales côté ville et espace extérieur couvert associé (y compris patio)

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

LOT N° 15

II.2.1) Intitulé : ASCENSEURS

II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)

45313100

II.2.3) Lieu d’exécution

Code NUTS : FRY50

Lieu principal d’exécution : Aéroport de Mayotte

Dzaoudzi – Pamandzi

BP 445

97 615 Pamandzi, Mayotte

II.2.4) Description des prestations

Les travaux comprennent l’installation d’un monte-charge avec protections intérieures adaptées (utilisable ponctuellement par du

public en mode dégradé).

II.2.5) Critères d’attribution (Accord pour publication : oui)

Coût : 40 : 40%

Qualité : 32 : 60%

II.2.11) Informations sur les options

Options : non

II.2.13) Information sur les fonds de l’Union européenne

Le contrat s’inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l’Union européenne : oui

Identification du projet : PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER-FSE MAYOTTE 2014-2020, MAYOTTE

II.2.14) Informations complémentaires

Section IV : Procédure

IV.1) DESCRIPTION

IV.1.1) Type de procédure

Procédure négociée avec appel à la concurrence préalable

IV.1.3) Information sur l’accord-cadre ou le système d’acquisition dynamique

IV.1.6) Enchère électronique

Une enchère électronique sera effectuée : non

IV.1.8) Marché couvert par l’accord sur les marchés publics (AMP) : non

IV.2) RENSEIGNEMENTS D’ORDRE ADMINISTRATIF

IV.2.1) Publication(s) antérieure(s) relatives à la présente procédure

Référence de l’avis au JO : 2022/S025-064279 du 04 février 2022

IV.2.8) Informations sur l’abandon du système d’acquisition dynamique

IV.2.9) Informations sur l’abandon de la procédure d’appel à la concurrence sous la forme d’un avis de préinformation

Section V : Attribution

LOT N°1 / Marché N°1 : Attribué

Intitulé : VRD – TERRASSEMENTS – AMENAGEMENTS EXTERIEURS ET PAYSAGERS

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, VIA GIUSEPPE CURTI 5, 99140, 6901 Lugano ,

SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 300000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°2 / Marché N°2 : Attribué

Intitulé : GROS OEUVRE

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, VIA GIUSEPPE CURTI 5, 99140, 6901 Lugano ,

SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 250000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°4 / Marché N°4 : Attribué

Intitulé : CHARPENTE METALLIQUE – FLOCAGE

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, VIA GIUSEPPE CURTI 5, 99140, 6901 Lugano ,

SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 100000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°5 / Marché N°5 : Attribué

Intitulé : 05 – COUVERTURE – ETANCHEITE

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 40000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°6 / Marché N°6 : Attribué

Intitulé : METALLERIE

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 1

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 15000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°10 / Marché N°10 : Attribué

Intitulé : CARRELAGE – FAIENCES

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 4

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 4

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 25000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°13 / Marché N°13 : Attribué

Intitulé : CLIMATISATION – VENTILATON

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 3

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 3

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 179000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°14 / Marché N°14 : Attribué

Intitulé : PLOMBERIE – EQUIPEMENTS SANITAIRES

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 2

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 2

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 79000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

LOT N°15 / Marché N°15 : Attribué

Intitulé : ASCENSEURS

V.1) Informations relatives à une non-attribution

V.2) Attribution du marché

16 décembre 2022

V.2.2) Informations sur les offres (Accord pour publication : oui)

Nombre d’offres reçues : 1

Nombre d’offres reçues par voie électronique : 1

Le marché a été attribué à un groupement d’opérateurs économiques : non

V.2.3) Nom et adresse du titulaire (Accord pour publication : oui)

MAKINEN SUISSE SA, Numéro national d’identification : 88289367000019, Via Curti 5, 99140, 6901 Lugano , SUISSE. Code NUTS : CH.

Le titulaire est une PME : non

V.2.4) Informations sur le montant du marché/lot (Accord pour publication : non)

V.2.5) Informations sur la sous-traitance

Le marché est susceptible d’être sous-traité

Valeur ou pourcentage du marché susceptible d’être sous-traitée :

Valeur hors TVA : 20000 euros

Description succincte de la part du contrat sous-traitée :

V.2.6) Prix payé pour les achats d’opportunité

V.2.7) Nombre de marchés attribués : 1

V.2.8) Pays d’origine du produit ou du service

Origine communautaire : oui

V.2.9) Le marché a été attribué à un soumissionnaire qui offrait une variante : non

V.2.10) Des offres n’ont pas été retenues parce qu’elles étaient anormalement basses : non

Section VI : Renseignements complémentaires

VI.3) INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

VI.4) PROCÉDURES DE RECOURS

VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 332696118. E-mail :

greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation

Tribunal Administratif de Mayotte Les Hauts des Jardins du Collège , 97600 Mamoudzou FRANCE. Tél. +33 332696118. E-mail : greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Adresse internet : http://mayotte.tribunal-administratif.fr.

VI.4.3) Introduction des recours

VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l’introduction des recours

VI.5) DATE D’ENVOI DU PRÉSENT AVIS

12 janvier 2023

DAOUDOU Soulaimana