Mairie de Mamoudzou : Un malentendu qui finit bien

Hier matin une vingtaine de commerçants a manifesté devant l’hôtel de ville de Mamoudzou pour protester contre l’interdiction d’organiser une « Foire de rentrée » qui se tient cette semaine, du 6 au 15 janvier, sur le grand parking en face le marché couvert de la Ville. La raison de leur colère est qu’ils avaient obtenu l’autorisation de mettre en place cette « Foire de rentrée » par un prestataire externe qui lui-même avait recueilli l’aval des autorités et notamment de la mairie. Les commerçants du marché couvert ont vu d’un très mauvais œil l’installation de ces commerces en face des leurs considérant que c’était de la concurrence et ont sollicité le Conseil départemental pour annuler l’organisation de cet événement. Face à un tel tollé, les commerçants de la foire ont souhaité une entrevue avec le maire. Ils ont été reçus par les élus et tout est rentré dans l’ordre puisqu’ils pourront rester vendre leurs produits jusqu’à samedi.