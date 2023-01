Les contes de l’océan Indien s’invitent au CUFR le 28 janvier prochain

Vendredi dernier, Mayotte a accueilli un expert de haut niveau. Le sociologue et directeur de recherche au Centre national de la recherche scientifique, Dominique Wolton a tenu une conférence au CUFR : « Diversité culturelle et mondialisation ». L’occasion de brosser 30 ans de recherche et d’éclairer la société d’aujourd’hui.