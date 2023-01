Koungou : Appel à projets vie associative 2023

La Commune de Koungou lance son Appel à Projets vie associative 2023, pour soutenir les

projets associatifs innovants et structurants. L’action proposée doit avoir comme bénéficiaires principaux « les habitants de la commune », note la municipalité. En outre, « une attention particulière sera portée sur les projets destinés aux jeunes ».

Les demandes de subventions sont à effectuer via le formulaire CERFA°12156*06, en pièce

jointe, et être envoyées impérativement aux adresses suivantes:

• ayouba.chebani@koungou.fr

• pdvkoungou@gmail.com

• said.ali@koungou.fr

« Les dossiers incomplets, non signés et/ou non accompagnés des documents nécessaires ne seront pas instruits », précise la municipalité. Les dossiers de demandes de financements aux autres partenaires doivent se faire auprès de leurs services. Par ailleurs, les porteurs de projet ayant bénéficié de subventions vie associative 2021 et 2022 doivent obligatoirement parvenir leurs bilans final ou intermédiaire. Sans cette démarche, « la demande ne sera pas prise en compte », avertit la municipalité.

La date limite de dépôt des dossiers est fixée au lundi 13 février 2023 16H00 (heure

Mayotte) en format dématérialisé. Au-delà de ce délai, aucun dossier ne sera pris en compte.