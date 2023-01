Vœux du nouvel an : le centre hospitalier de Mayotte passe à la vitesse supérieure

Le Centre hospitalier de Mayotte (CHM) n’a pas été à l’abri des critiques ces 12 derniers mois. En parallèle, plusieurs difficultés, notamment au niveau du recrutement, ont rajouté de l’huile sur le feu. Jean-Mathieu Defour, directeur général du CHM, ne compte pas se laisser impressionner, comme il nous l’explique : « Au delà des critiques, nous avons des problèmes au niveau des effectifs. On manque de neurologues, d’urgentistes et de psychiatres entre autres. Des sages femmes et des infirmières au service néonatalogie manquent aussi à l’appel. De ce fait, nous allons nous axer sur le recrutement avec la mise en place d’une cellule de recrutement. Le but est de faire venir les différents profils recherchés et qu’ils restent plus longtemps dans le département. »

Ramener les Mahorais à la maison

Une autre approche dans le recrutement, plus locale, avait été entamée par le directeur général du CHM en 2022. Cette démarche va être poursuivie confirme M. Defour : « L’année dernière nous avions rencontrés des élèves mahorais en études de médecine. Un des objectifs de cette année 2023 sera de continuer à suivre, accompagner et former nos jeunes mahorais dans leur apprentissage des professions paramédicales, d’infirmier, de sage femme et de médecine. Nous allons vraiment essayer de les ramener à la maison à la fin de leurs études, leur proposer du concret. »

La concrétisation de gros projets

Outre le renouveau des effectifs, Jean-Mathieu Defour annonce que lui et son équipe comptent poursuivre les différents travaux de développement du centre hospitalier. Il nous en parle : « Les travaux de rénovation du CHM de Mamoudzou ont commencé en 2022 avec les urgences notamment. Outre la finalisation du bâtiment ‘urgences’, d’autres travaux verront le jour, comme la construction du bâtiment ‘pédiatrie’ et du bâtiment ‘consultation externe’. La maternité fait aussi partie de nos chantier. Nos autres sites ne sont pas oubliés. Par exemple, au CHM de Petite-Terre, nous procéderont à quelques aménagements pour accueillir un service psychiatrie, ainsi qu’un service radiologie. Le gros projet de cette année sera bien évidemment le début de la construction du nouveau site à Combani.«

Les soutiens seront appréciés

Pour mener à bien toutes ces missions, l’hôpital devra compter sur l’aide de l’État, qui a récemment annoncé ses vœux pour le personnel soignant via le président de la République. D’autres soutiens, veilleront à faciliter le bon déroulement des activités du centre hospitalier de Mayotte. Parmi eux, le conseil départemental. Ben Issa Ousseni, président du conseil départemental le rappelle : « L’hôpital dépend directement de l’État mais nous avons un rôle à jouer nous aussi. Au conseil départemental, nous veillons à faciliter les nouvelles installations du centre hospitalier, notamment en menant des négociations dans les discussions concernant le foncier. Nous faisons, et continuerons de faire de notre mieux, pour que les objectifs du CHM se concrétisent sans à-coup.

D’autres élocutions, du président de la Commission Médicale d’Établissement (CME) et du président du Conseil de surveillance ont fait suite à celle du directeur général. La cérémonie des vœux laisse entrapercevoir du positif en perspective, notamment avec le début de la construction du second hôpital. Son évolution sera suivie de près.

Houmadi Abdallah