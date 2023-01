Conseil départemental des jeunes : candidatures ouvertes jusqu’au 29 janvier

La Fédération départementale de la Ligue de l’enseignement de Mayotte en partenariat avec le Conseil départemental de Mayotte et la DRAJES organise la sélection des jeunes conseillers départementaux. Les candidatures sont à transmettre avant le 29 janvier 2023 par mail (jeunesse@laligie976.org) ou à déposer à la Ligue de l’enseignement de Mayotte (105 rue Soweto, Cavani)

Installé pour la première fois en 2016 par la Fédération Ligue de l’enseignement à Mayotte, Mayotte, en partenariat avec le Conseil départemental de Mayotte, le Conseil départemental des jeunes (CDJ) constitue un lieu d’expression, d’action et de formation à la citoyenneté. Espace de dialogue et d’échange, les conseillers départementaux jeunes des 13 cantons entendent représenter l’ensemble de la jeunesse du territoire, de faire connaître ses idées, de réaliser des projets avec l’appui du Conseil départemental. Sur la base du volontariat, le conseil est composé de 26 jeunes élus en binôme paritaire (une fille et un garçon par canton) âgés de 13 à 16 ans issus des comités jeunes et conseils municipaux des jeunes, des juniors asso ou délégués de classe.