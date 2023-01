AVIS DE CONSTITUTION – PAPANGOU BAHARI

AVIS DE CONSTITUTION

Suivant l’acte sous seing privé en 10/01/2023 Monsieur DAROUECHE Raphael né le 26/02/1996 à Kani-kéli et résident au 8 Rue Bahédja Moinatrindri 97624 Bouèni ; et SAID Ibrahim né le 07/09/1997 à Ongojou, résident au 555 Route Nationale 2 Tsoundzou 1 97600 Mamoudzou, ont constitués une Société à Responsabilité Limitée dénommée PAPANGOU BAHARI dont les caractéristiques sont les suivantes :

Objet :

–pêche professionnelle, import/export

– poissonnerie/boucherie vente de poissons, de viande d’animaux

-agriculture et élevage d’animaux, vente de fruits et légumes

-élagage et nettoyages d’espaces, jardinerie et paysagiste

Capital : 1 000 euros

Siège Social : 555 Route Nationale 2 Tsoundzou 1 97600 Mamoudzou

Gérant : Monsieur DAROUECHE Raphael né le 26/02/1976 à Kani-kéli et demeurant au 8 Rue Bahédja Moinatrindri 97624 Bouèni

Durée : 99 ans

.

.