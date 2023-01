Salon de la plongée 2023 : Mayotte a eu du succès !

Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, le salon de la plongée est LE rendez-vous incontournable de la plongée en France. Julie Fournereau, Responsable Promotion et Communication à l’AaDTM, nous en explique davantage : « C’est l’événement idéal pour mettre en valeur notre île. Tous les passionnés de la plongée sont au rendez-vous, ainsi que des touristes en quête de nouvelles destinations. Mais aussi et surtout, des tours opérateurs*. Comme vous le savez, il y avait énormément d’exposants qui cherchaient, eux aussi, à séduire les visiteurs. Il a donc fallu mettre le paquet. »

D’après les observateurs, Mayotte avait l’un des plus beaux si ce n’est le plus beau stand

Mme Fournereau ne s’est pas trompée, ils ont bien mis le paquet pour que tout se passe bien. Et le retour n’était que positif. Elle nous en dit plus : « D’après les observateurs, notre stand était l’un des plus beaux, mais ça ne s’arrête pas qu’au visuel. Notre équipe était composée d’un élu du conseil départemental, de deux techniciens de l’AaDTM de Mayotte, de deux techniciens AaDTM de Paris mais aussi et surtout, de 4 centres de plongée : Lagon mahorais, Abalone, Happy Divers et Jolly Roger. Les 3 derniers cités ont d’ailleurs présenté leur ‘Pass’ Plongée Mayotte’ : un dispositif innovant sur le territoire permettant aux plongeurs de réserver dans un centre et de plonger dans les trois. Le retour a été très positif. »

Une immersion au cœur du plus beau lagon au monde, c’est sûr que ça fait rêver. Et d’après Julie Fournereau, L’ensemble des tours opérateurs spécialisés, ainsi que la presse ont été rencontrés, synonyme de beaux projets à venir. Une aubaine pour un département dont on oublie souvent les côtés positifs.

Houmadi Abdallah

*un tour opérateur est une entreprise qui organise des séjours touristiques.