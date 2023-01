AVIS DE CONSITUTION – VINGA

AVIS DE CONSITUTION

Avis est donné de la constitution, pour une durée de 99 années, d’une SAS immatriculée au RCS de Mamoudzou, dénommée VINGA, au capital de 1.000 € composé exclusivement d’apports en numéraire, ayant pour objet l’achat, la vente, l’importation, l’exportation et le négoce de tous produits, et généralement, toutes opérations, de quelque nature qu’elles soient, se rattachant directement ou indirectement à cet objet ou à des activités similaires, connexes ou complémentaires, ou susceptibles d’en favoriser la réalisation. Elle peut réaliser toutes les opérations qui sont compatibles avec cet objet, s’y rapportent et contribuent à sa réalisation. Le siège social est Rue du Collège – 97660 BANDRELE. Le Président est Madame Lucie MILLOT, demeurant 2 Allée des Colibris – VILLE-LA-GRAND (74100).

Admission aux assemblées et participation aux décisions : Tout associé peut participer aux décisions collectives. Pour l’exercice du droit de vote, une action donne droit à une voix. Transmission d’actions : La cession et la transmission d’actions sont soumises à l’agrément de la collectivité des associés. Pour Avis