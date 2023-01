Kamel Zoubert a tutoyé les sommets

Il a surpris tout le monde, et même son entraineur en premier lieu. Kamel Zoubert a survolé le Meeting des Volcans en établissant la très belle performance de 21 secondes et 46 centièmes sur 200 mètres en salle. « J’avoue sincèrement que je ne m’attendais pas à un chrono de ce niveau-là, confie son entraineur Sébastien Synave. C’est la meilleure performance française sur 200 mètres ! ». Ce qui ne devait être qu’une simple préparation pour le championnat de France espoir et les jeux des îles s’est transformé en véritable exploit, d’autant que son coach estime qu’il en a encore sous le pied. « Après cette course, je pense qu’il a matière à aller plus vite », raconte-t-il.

Une performance impressionnante

La participation au meeting des volcans avait pour but de préparer le début de saison. « On a organisé le déplacement avec un athlète mahorais déjà sur place en métropole. Kamel est parti lundi soir et est arrivé mardi matin à Roissy. Puis ils sont descendus directement à Clermont-Ferrand. Il n’a eu que quelques séances la semaine dernière pour se préparer et trouver ses repères, c’est d’autant plus remarquable. Il a battu le record du meeting ! ».

Des perspectives encourageantes pour les échéances sportives à venir

Pour celui qui s’entraine à Cavani sur un revêtement qui ne ressemble même pas à une piste, son résultat est à saluer. « Au stade de Cavani, Kamel court sur une piste à peine visible. Elle est vraiment en très mauvais état. Et puis à Clermont, il s’agissait d’une compétition en salle ce qui est différent », explique Sébastien Synave. Kamel est rentré hier à Mayotte et devrait avoir droit à un peu de repos selon son entraineur. « Il y a le championnat de Mayotte prochainement, je pense le laisser au repos afin qu’il récupère car il y a une compétition importante à la fin du mois de janvier, à savoir le championnat de La Réunion ».

Des moyens financiers nécessaires pour aller plus loin

Au delà des compétitions locales il y aussi et surtout le championnat de France espoir les 11 et 12 février prochains à Miramas et les championnats de France élite la semaine d’après. « Nous irons au championnat de France espoir car il a quelque chose à faire… Concernant le championnat de France élite, c’est un peu plus compliqué car nous manquons de ressources financières concernant le transport ou encore l’hébergement. Il faudrait que nous trouvions d’ici là des partenaires privés. C’est un vrai challenge », s’interroge l’entraineur de l’athlète.

En tous les cas, les espoirs sont permis notamment pour les différents championnats d’athlétisme qui auront lieu tout au long de l’année 2023, ainsi que pour les jeux des îles qui se dérouleront à Madagascar à partir de fin août. « Même s’il est difficile de planifier les préparations sportives, mon objectif est qu’il soit au pic de sa forme début juillet pour les championnats d’Europe espoir, ainsi que pour les jeux des îles. Je dois le préparer pour ces échéances importantes mais surtout éviter le paramètre des blessures », indique Sébastien Synave.

