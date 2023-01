Retour en fanfare des jeunes de Koungou !

Une fois n’est pas coutume, les sentiments étaient partagés entre la joie et la fatigue. Mais il faut dire que le voyage fut long de Courchevel à Mayotte. Sonia Rochereau, coordinatrice Ulis à Koungou Plateau nous livre la première réaction : « On est fatigués mais tout s’est très bien passé, on a pu faire tout ce qu’on avait prévu et les enfants sont enchantés. C’est parfait. Si je dois donner une première impression sur notre retour c’est qu’on a chaud, forcément le climat n’est pas le même », conclut-elle en riant.

Nachima, une des élèves, a particulièrement aimé les activités liés à la neige. Elle nous donne elle aussi ses impressions: « C’est la première fois que je voyais la neige. J’ai beaucoup aimé le ski, la luge et la patinoire mais j’avais un peu froid. On est de retour et je suis contente de voir maman. »

Yassirou Chék, autre élève de la délégation, a préféré la visite à Paris comme il nous l’explique : « J’ai beaucoup aimé Paris. Nous avons visité la Tour Eiffel, nous sommes même monté jusqu’au deuxième étage. Nous avons aussi vu des œuvres d’art au Louvre et avons fait une croisière sur un bateau. »

« Nous pouvons enfin dire ‘on l’a fait !’ «

On pouvait observer beaucoup de fierté de la part des accompagnants et notamment de Soudjai Benali, professeur de CM2 à Koungou Plateau. Ce dernier nous raconte l’aboutissement d’un projet qui lui tenait particulièrement à cœur : « Comme vous le savez déjà c’est parti d’un coup de tête où je dis que je veux emmener mes élèves en classe neige. Ma collègue Mme Sonia a directement été partante et m’a accompagné pour tout planifier avec l’aide de nos collectivités. Ça aura duré 2 ans mais nous pouvons enfin dire ‘on l’a fait !’. Aujourd’hui les enfants sont contents et nous on est fiers. »

Une initiative à encourager

À Koungou, un accueil de qualité leur a été concocté par la commune. Abdou Mrendada, directeur du cabinet de la mairie de Koungou, nous a expliqué cette initiative : « La commune de Koungou souhaite mettre en valeur ses jeunes et partager un moment de communion avec les parents. Il est aussi important d’encourager les projets éducatifs, montrer que la mairie sera là pour soutenir ce type de projets. Le travail des professeurs est à féliciter car ils ont été déterminé et sérieux. D’autres dispositifs vont être mis en place pour accompagner nos jeunes dans leur réussite scolaire.

Pour rappel, cette classe de CM2 était partie pour un projet scolaire avec des correspondants, visitant au passage des lieux prestigieux comme la Tour Eiffel et foulant les pistes de Courchevel. Nous pouvons parler d’une vraie réussite et l’accueil a été à la hauteur.

Houmadi Abdallah