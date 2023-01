Perturbations de la distribution en eau faisant suite à des coupures d’électricité

La Mahoraise des Eaux informe les usagers de coupures techniques destinées à remplir les réservoirs et à réamorcer la distribution d’eau dans les secteurs de Cavani, Mtsapéré, Mandzarsoa, Ambassadeur, Doujani, Passamainty-Ngnambo-Titi, Convalescence, Cavani Sud, 100 Villas, Tamarin Bas et Haut, 10 Vat, Vétiver 1 et 2, Communes de Labattoir, Bandrélé, Dembéni.

Ces secteurs ont en effet connus « des coupures multiples d’électricité au niveau du réseau public [ayant] affecté la production de l’usine de Bouyouni ainsi que le fonctionnement des ouvrages desservant les réservoirs de tête ». Dès lors des coupures urgentes sont rendues nécessaires dans ces secteurs afin de réamorcer la distribution d’eau dès que possible, note le syndicat.

« Pour l’heure et compte tenu de l’imprévisibilité des coupures électriques, la remise du service est à prévoir demain matin à partir de 5h », informe le SMAE.

Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

• Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant les premières minutes tout doucement.

• Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

• Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première demi-journée suivant la remise en eau. »