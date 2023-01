Hip-Hop Évolution initie les plus jeunes aux pratiques artistiques

C’était le clap de fin des vacances ce week-end pour les élèves avant la reprise de l’école aujourd’hui. L’association Hip-Hop Évolution a clôturé les fêtes de fin d’année avec une retranscription de spectacles au Centre de développement artistique et chorégraphique, Le Paradis des Makis. Durant une petite semaine, les plus jeunes âgés de 6 à 10 ans ont réfléchi et pratiquer des ateliers sur le thème de la nature et de l’environnement. « Les matinées étaient consacrées à la pratique de la lecture et de l’écriture tandis que les après-midis étaient réservés aux activités artistiques », explique Sophie Huvet, directrice de Hip-Hop Évolution.

En parallèle de cela, une trentaine d’adolescents étaient également présents au Paradis des Makis dans le cadre d’une résidence d’artiste en ACM (danse et théâtre) en collaboration avec les compagnies Oh ! Z’arts etc. et Aktuel force, animées par « Léti », comédienne et co-fondatrice Oh ! Z’arts etc., et de la danseuse de Hip-Hop, Karima Khelifi, pionnière dans le Bgirling en France, membre de la compagnie Aktuel Force depuis 1988, et qui participe régulièrement à des jurys de Battle dans le monde entier et est connue et reconnue par ses pairs comme femme pionnière du mouvement Hip-hop.

Ce séjour a permis à des adolescents en provenance de plusieurs communes de l’île comme Mamoudzou, Dembéni ou encore Ouangani, d’apprendre et de perfectionner des techniques de danse issues du mouvement hip-hop, mais aussi de découvrir le travail chorégraphique et de réfléchir sur le thème de l’égalité Homme/Femme dans la société. Cette idée de partenariat et de mélange de danse et de théâtre est née il y a plus d’un an de cela. « En août 2021, je fais la rencontre de Karima Khelifi, l’une des 1ère breakeuse de France.

Elle intervient depuis de nombreuses années auprès d’Hip-Hop Évolution et nous nous partagions un groupe d’enfants sur la durée d’un séjour artistique. Immédiatement le courant est très bien passé entre nous. Nous aimons mutuellement l’approche de chacune dans son domaine artistique et avons vu les possibilités d’un travail commun, entre l’expression corporelle, le break et le théâtre », raconte « Léti. Elles ont donc décidé de concrétiser ce projet à l’occasion des ACM organisées par HHE durant les vacances de Noël 2022.

La restitution des spectacles s’est faîte devant un public déjà conquis d’avance qui a enchanté et ravi les parents venus voir leur progéniture. Une belle manière d’associer la pratique artistique aux enjeux de citoyenneté et de responsabilité dès le plus jeune âge.

B.J.