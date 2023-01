Coupure d’eau dans la commune de Mtzamboro et le village de Mtsangadoua

La Mahoraise des eaux dans un communiqué informe les usagers qu’une « coupure technique de la distribution destinée à remplir le réservoir de col Handréma et à réamorcer la distribution d’eau dans les villages de Mtsahara, Hamjago, Mtzamboro et Mtsangadoua » est en cours jusqu’à 5h du matin demain.

En effet, le réservoir de tête, selon le syndicat, qui alimente les secteurs désignés en eau potable « est vide en cette fin de journée, des suites de la coupure d’électricité d’hier soir dans le Nord ». Ainsi, « il est nécessaire de procéder à une interruption de la distribution d’eau ce soir pour remplir leur réservoir de tête le plus rapidement possible et améliorer la situation ».

« Nous conseillons aux usagers du service lors de la remise en eau de :

• Veiller à la fermeture de tous les robinets de l’habitation et de laisser couler l’eau durant

les premières minutes tout doucement.

• Laisser couler l’eau ensuite jusqu’à ce qu’elle soit claire (en la récupérant dans un

récipient pour un usage autre qu’alimentaire).

• Faire bouillir l’eau pour des usages alimentaires (boissons, cuisine) dans la première

demi-journée suivant la remise en eau ».