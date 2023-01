Plus de 500 participants à la randonnée du Grand Majimbini

Organisée par la ville de Mamoudzou, la première édition du Grand Majimbini a réuni plus de 500 marcheurs ce dimanche 8 janvier. Ces derniers ont pu participer, selon leur rythme et leur endurance, à l’un des deux circuits proposés par les organisateurs qu’il s’agisse du 6 km ou du 11 km. Une matinée sportive et intergénérationnelle en pleine nature, sur les hauts de Doujani et de Cavani afin de découvrir les richesses de la forêt domaniale Majimbini.