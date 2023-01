Nos aïeules à l’honneur !

De la fierté ainsi que beaucoup de joie, voici les sentiments prédominants parmi nos médaillées. Kouraychiya Boina, miss koko de Mayotte, nous livre ses impressions : « Aujourd’hui nous recevons nos médailles après notre participation au tournoi de football organisé en décembre dernier. Nous sommes très contentes alhamdoulillah* et nous prions Dieu de nous laisser en vie pour revivre ce genre de rassemblement. Si j’ai un message à faire passer à mes semblables, c’est d’arrêter de rester à la maison et de faire du sport. Les personnes âgées ont la santé fragile, donc nous avons besoin de faire du sport, nous dépenser. En tout cas, on s’est bien amusés, et j’espère qu’on pourra participer à d’autres évènements, comme aller à Madagascar par exemple », conclut-elle en riant.

« Le football est fédérateur »

Après quelques allocutions, la cérémonie de remise des médailles se poursuit avant de passer au banquet. L’occasion de nous questionner sur le rapport entre la lutte contre le sida, miss koko et un tournoi de football. Vincent Bertrand, responsable du développement à l’association Nariké M’sada éclaire notre lanterne : « Le 1er décembre a eu lieu la journée mondiale de la lutte contre le sida. Notre association, avec l’aide de nombreux partenaires comme l’ARS et le Conseil Départemental, a voulu faire de la prévention pour toutes les générations contre le sida et les autres MST*. Pourquoi le football ? Car c’est un sport fédérateur, il réunit tout le monde. La preuve, le match d’ouverture opposait l’équipe des kokos aux jeunes de Dembeni, tout cela arbitré par miss excellence, miss département et miss salouva. Toutes les générations étaient donc sur place, ainsi que des stands de dépistage et de prévention contre les MST. »

« Nos aïeules sont de bonnes ambassadrices »

La participation de nos grands-mères a donc été primordiale et Solenne Augier, chargée de mission Santé sexuelle à l’ARS nous explique pourquoi : « La participation de nos aïeules était très importante car elles sont écoutées et respectées dans notre société. Ça en fait de bonnes ambassadrices, surtout dans nos actions de prévention, d’où l’utilité de les récompenser aujourd’hui. J’aimerai remercier Nariké M’sada pour cette belle initiative. »

« On oublie tous nos soucis durant ces rassemblements »

Marie Moina-Maoulida, membre de l’équipe des kokos de Dembeni était très émue au moment de recevoir sa médaille comme elle nous le confie : « La joie était immense lorsqu’on m’a médaillée. C’est seulement la deuxième médaille que j’obtiens, la dernière remontant à mon adolescence. Nous sommes honorés de voir autant d’importance à notre égard, de voir qu’on compte encore pour la société. Le temps de ces rassemblements, nous oublions tous nos soucis, nous rigolos et profitons avec nos amis. Merci beaucoup. »

Pour rappel, les médailles du jour concernaient principalement l’équipe des miss koko , qui avait affronté les jeunes de Dembeni. Cette rencontre, qui faisait office de match d’ouverture du tournois, s’était soldée par le score spectaculaire de 3-3.

Houmadi Abdallah

*Koko/Coco = grand-mère en shimaoré

*Nariké M’sada= nom de l’association ayant organisé la cérémonie. Son nom signifie « apportons notre soutien » ou « soyons d’une aide précieuse » en shimaoré

*alhamdoulillah = Dieu merci en arabe

*MST = Maladies Sexuellement Transmissibles