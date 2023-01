La Commission européenne donne son feu vert pour l’aide de 137 millions d’euros de l’Etat français à Air Austral

Une fois n’est pas coutume, après l’approbation de l’octroi d’une aide au sauvetage d’un montant de 20 millions d’euros, la Commission européenne vient d’autoriser l’aide de l’Etat français de 137 millions d’euros à la compagnie réunionnaise Air Austral.

Les modalités de l’aide accordée

Cette enveloppe comprend 119,3 millions d’euros pour « permettre le retour à la viabilité de la compagnie aérienne Air Austral », note le communiqué de presse de la Commission européenne, ainsi qu’une aide « d’un montant de 17,5 millions d’euros pour indemniser cette compagnie des dommages subis suite à la pandémie du coronavirus entre le 17 mars et le 30 juin 2020. Mal menée avant la pandémie, la crise sanitaire s’est révélée être un véritable trou d’air pour la compagnie aérienne qui en est ressortie avec plus de 200 millions d’euros de dettes. Selon la Commission, « le plan permet de garantir la viabilité sur le long terme de la compagnie, en évitant ainsi sa liquidation qui serait particulièrement dommageable pour la région ultrapériphérique et assistée qu’est La Réunion ».

Les restrictions de la Commission pour ne pas fausser la concurrence

Par ailleurs, afin de limiter les distorsions de concurrence, durant toute la durée du plan de restructuration (janvier 2022 à mars 2025), la Commission a pris des dispositions pour limiter le « nombre des sièges offerts par Air Austral », limiter le « nombre des lignes aériennes exploitées par la compagnie », interdire les « prises de participations dans d’autres entreprises » ainsi que « l’ouverture des accords commerciaux aux compagnies aériennes qui en feraient demande ».

En outre, la compagnie aérienne qui exploite huit appareils, va être reprise par des investisseurs réunionnais emmenés par Michel Deleflie, PDG du groupe Clinifutur. Ces derniers vont injecter 30 millions d’euros. Les acteurs publics locaux quant à eux apporteront 25 millions d’euros. Le département de La Réunion et la chambre de commerce locale verseront pour leur part 5 millions.